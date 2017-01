A încetat din viață Mihai Negrea, unul dintre cei mai respectați și iubiți preoți din Suceava

Părintele Negrea a fost răpus de boală la 65 de ani. După ce a fost preot militar în Afganistan, din 2006 a slujit la Mănăstirea din Podu Coșnei, unde a adăpostit, crescut și educat sute de copii orfani sau abandonați de familii. “Când am venit pentru prima dată la Podu Coșnei am cam răbdat de foame, așa că mi-am promis ca oricine va trece pragul mănăstirii să mănânce măcar un colț de pâine“, povestea acum un an părintele Negrea. Sute de copii necăjiți din zonă au fost crescuți de-a lungul anilor de părintele Negrea, unii dintre ei reușind să termine liceul sau chiar să urmeze o facultate

Preotul Mihai Vespasian Negrea, de la Mănăstirea “Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Podu Coșnei a murit în noaptea de marți spre miercuri. In vârstă de 65 de ani, părintele Negrea a fost răpus de o boală cumplită, de care a suferit în ultima vreme.

După ce a fost o vreme preot militar în Afga­nistan, începând cu anul 2006, Mihai Negrea a slujit la Mănăstirea din Podu Coșnei, dedicându-și toți acești ani copiilor orfani, abandonați de părinți sau care aveau nevoie de îngrijire. Cu o deosebită dăruirea, părintele Negrea s-a zbătut în tot acest timp pentru a putea oferi adăpost, hrană, îmbrăcăminte și educație pentru zeci și zeci de copii orfani, găsiți de poliție pe străzi sau prin gări, abandonați de familie sau plecați de acasă. Prin strădania sa, toți acești copii și-au găsit la Podu Coșnei un cămin primitor, cu condiții mai mult decât decente. Indrumați de părintele Negrea mulți dintre acești micuți necăjiți au devenit peste ani, oameni normali, cu familii, unii absolvenți de liceu sau chiar de studii universitare.

De asemenea, prin eforturile părintelui Mihai Negrea a fost ridicată o biserică în curtea spitalului din Broșteni, un lăcaș de cult în cadrul cazarmei vânătorilor de munte de la Vatra Dornei, precum și un cămin de copii cu sală de mese, ­bi­bliotecă și cabinet medical în cadrul Mănăstirii de la Podu Coșnei.

“Eu sunt tot timpul pe drumuri și practic cerșesc”

Acum mai bine de un an Obiectiv a scris pe larg despre eforturile părintelui Mihai Negrea. Atunci, când reporterii Obiectiv au ajuns la Poian Coșnei, părintele Mihai Negrea asigura pentru 15 micuți orfani sau săraci un acoperiș deasupra capului, pe lângă aceștia, preotul Negrea asigurând zilnic o masă caldă pentru 32 de copii, cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani, care locuiesc alături de părinții lor, în localitățile Coșna și Poiana Stampei. Alți 70 de copii din zona Dornei cu diverse probleme sociale primeau ajutor din partea preotului sucevean, care le oferea de mâncare într-un centru de zi deschis la Vatra Dornei, într-o clădire pe care a reabilitat-o cu bani din donații.

„Pentru acești copii primesc un ajutor lunar de la Primăria Vatra Dornei în valoare de 4.000 de lei“, spunea atunci părintele Mihai Negrea.

“Când am venit pentru prima dată la Podu Coșnei am cam răbdat de foame, așa că mi-am promis ca oricine va trece pragul mănăstirii să mănânce măcar un colț de pâine“, povestea acum un an părintele Negrea.

Primii copii ajunși la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel“ din Podu Coșnei au fost patru frați care locuiau în zonă. Rămași orfani de mamă, după ce femeia a murit înecată, cu un tată paralizat care nu putea să aibă grijă de ei, cei patru frați au fost luați în grijă de părintele Negrea. La început, micuții mergeau zilnic să mănânce la mănăstire, iar într-o zi au rămas cu totul acolo. După cei patru frați, au urmat alți și alți copii care au ajuns în grija preotului Negrea. Unii dintre cei care i-au trecut pragul abia știau să scrie și să citească, însă părintele se mândrea că a schimbat destine, având tineri care se pregătesc pentru facultăți sau și-au terminat deja studiile.

Părintele de la mănăstirea din Podu Coșnei avea atunci o mare grijă, cea ca în fiecare zi să fie mâncare pe masă, ca nu cumva să rămână cineva flămând sub acoperișul lui.

Copiii care locuiesc la mănăstire merg fie la școală, fie la grădiniță, în funcție de vârstă. Ei nu pleacă la cursuri fără a avea lecțiile făcute, un pachețel în ghiozdan și bani de buzunar.

Preotul ar fi vrut să facă mult mai mult pentru copiii nevoiași, însă nu a avut niciodată banii necesari: „Eu sunt tot timpul pe drumuri și practic cerșesc. Din cerșit fac totul“.

Mihai Negrea spunea că niciunul dintre copii care ajung la mănăstirea din Podu Coșnei nu este lăsat să plece din centru până când nu reușește să termine o școală sau să își întemeieze o familie.

Pentru tot ceea ce a făcut, în vara anului 2014 preotul Mihai Negrea a primit titlul de „Cetățean de Onoare al comunei Poiana Stampei“. „De când a venit în Podu Coșnei, părintele Mihai Negrea a început să ajute persoanele nevoiașe din zonă. El și-a început opera de binefacere în urmă cu aproape zece ani, când a deschis un centru de asistență socială la Mănăstirea Podu Coșnei. În mai puțin de doi ani, preotul Negrea a reușit să construiască în Poiana Stampei un centru pentru 15 copii năpăstuiți de soartă“, a spus primarul comunei Poiana Stampei, Viluț Mezdrea. (T.V.)