A fost semnat contractul de alimentare cu apă și canalizare pentru cartierul din zona Tătărași

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că a semnat contractul pentru lucrările de alimentare cu apă și canalizare în cartierul pentru tineri din zona Tătărași. „Am semnat în sfârșit, după două luni de contestații, contractul de proiectare și execuție pentru proiectul <Alimentare cu apă și canalizare Cartier pentru tineri zona Tătărași>”, a spus Ion Lungu. El a spus că firma care va realiza lucrările este SC Euskadi SRL din Timișoara.

Primarul Sucevei a precizat că valoarea contractului este de 1.941.553,57 lei, plus TVA, iar durata de realizare este de nouă luni. „Așa cum se știe, în primăvară am ieșit din proiectul european la nivel județean pe apa și canalizare, care încă nu este aprobat, în ideea de a debloca mai repede lucrările de asfaltare și alimentate cu energie electrică, care nu se pot finaliza astăzi în cartierul Europa, pe trei străzi, din cauza lipsei apei și canalizării. Din păcate, au fost contestații la licitație și am pierdut două luni în care se putea lucra. Sperăm să recuperăm în primăvară timpul pierdut”, a declarat Ion Lungu. (D.P.)