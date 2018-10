A fost dezvelita statuia marelui unionist Iancu Flondor. Flutur: “Putem spune că astăzi începem seria sărbătorilor Centenarului Unirii Bucovinei cu România”

Sambata, în jurul orei 12.00, a avut loc dezvelirea bustului lui Iancu Flondor. La fața locului au asistat circa 100 de suceveni. Monumentul a fost sfințit de un sobor format din cinci preoți, spijiniți de un cor de bărbați. După sfințirea statuii, preoții au tinut o scurta slujba de pomenire a mareul unionist bucovinean. La eveniment au participat mai multi oameni politici suceveni:

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, Gheorghe Flutur, președinte CJ Suceava, Mirela Adomnicăi, prefectul județului Suceava, parlamentarii Alexandru Băișanu, Ioan Balan, Dumitru Mihalescu si alte autorități locale.

Dupa dezvelirea bustului, Gheorghe Flutur, prsedintele CJ Suceava a elogiat personalitatea lui Iancu Flondor. ”Astăzi Dumnezeu ne-a ajutat să aducem omagii și să cinstim un mare bucovinean, un mare român, Iancu Flondor. Sunt bucuros că am prins aceste vremuri. Am și avem o obligație să omagiem, să comemorăm, să ne aducem aminte de înaintașii noștri. Aș putea spune că astăzi începem seria sărbătorilor Centenarului Unirii Bucovinei cu România si vă invităm şi pe dumneavoastră să participaţi. Vor fi evenimente frumoase. Trebuie să fim uniţi, poate mai uniţi ca oricând, să luptăm mai mult pentru această zonă, pentru binele ei şi să dăm dovadă că suntem aşa cum am fost dintotdeauna, o zonă civilizată, o zonă de iniţiativă, o zonă de oameni cu multe modele”, a spus Flutur”. El a anunțat că un alt bust al lui Iancu Flondor va fi amplasat la Alba Iulia și va fi dezvelit la data de 1 decembrie. ”Vom fi prezenți acolo cu o delegație de la Suceava pe 1 decembrie la Alba Iulia pentru a dezveli bustul lui Iancu Flondor”.

De asemenea, prezent la eveniment, primarul Ion Lungu a reamintit ca realizarea bustului “Este un proiect realizat împreună cu Consiliul Județean Suceava. Este considerat arhitectul Unirii Bucovinei cu România. Fără Iancu Flondor, spunea Sextil Pușcariu, revoluția de unire a Bucovinei cu România nu ar fi reușit. TYrebuie pus alături de Ionel Brătianu, Iuliu Hossu sau Vasile Goldis, mari personalități cu merite deosebite în realizarea României Mari.Să-l cinstim cum se cuvine și să-l purtăm în rugăciuni pe Iancu Flondor cel care ne-a lăsat o deosebită moștenire morală și spirituală!”, a declarat primarul Sucevei.

După sfințirea statuii și veșnica pomenire, programul artistic a continuat în jurul orei 12.30 la parterul Palatului Administrativ unde s-a deschis expoziția Zestrea Bucovinei, iar la ora 13.00, la Primăria Suceava a poposit Caravana Zestrea Bucovinei. (C.A.)