A fost confirmat primul caz de gripă în Suceava

In ultima săptămână din anul care tocmai s-a încheiat, s-a confirmat primul caz de gripă din judeţul nostru, din acest sezon. Este vorba despre un pacient din zona Rădăuţi care în prezent este internat în spital şI urmează tratament de specialitate. Chiar dacă medicii au început să se confrunte cu cazuri compabile cu gripa, după cum reiese din datele statistice furnizate de către Direcţia de Sănătate Publică, numărul sucevenilor care au ajuns la medic din cauza afecţiunilor respiratorii este în uşoară scădere. Dacă până acum era o obişnuinţă ca numărul pacienţilor care au nevoie de îngrijire medicală din cauza răcelilor să depăşească 2.500 de persoane, în ultima săptămână din anul 2017, s-au înregistrat 2.136 de astfel de cazuri, iar 89 de pacienţi au fost internaţi într-o unitate spitalicească din judeţ, faţă de peste 90, câţi erau în lunile noiembrie şI decembrie 2017.

Astfel, în ultima săptămână din 2017, la nivelul judeţului Suceava s-au înregistrat 1.680 de cazuri de îmbolnăviri prin infecţii acute ale căilor respiratorii superioare. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la copiii cu vârste între 5 şi 14 ani, respectiv 560 de cazuri, apoi la copiii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 4 ani, cu 364 de cazuri de îmbolnăviri. In acest clasament urmează persoanele cu vârste cuprinse între 15 – 49 ani, cu 347 de cazuri. In rândul nou-născuţilor cu vârsta de până într-un an au fost 188 de cazuri, categorie urmată de persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, în rândul cărora au fost înregistrate 112 cazuri, pentru ca cele mai puţine cazuri, şI anume 109, să fie înregistrate în rândul persoanelor cu vârsta între 50-64 de ani.

Tot în aceeaşI perioadă, la nivelul judeţului Suceava s-au mai înregistrat şi 455 de cazuri de preumonii, şi acestea fiind în scădere faţă de prima parte a lunii decembrie 2017, când numărul sucevenilor diagnosticaţi cu pneumonie, depăşea 500 de cazuri. Cele mai multe îmbolnăviri, în număr de 104, s-au înregistrat la grupa de vârstă de 15-49 de ani, grupă urmată de copiii cu vârsta cuprinsă între cinci şi 14 ani, în rândul cărora s-au înregistrat 98 de cazuri de îmbolnăviri. Urmează copiii cu vârsta între doi şi patru ani, cu 76 de cazuri de pneumonii acute, în timp ce în rândul adulţilor cu vârsta între 50- 64 de ani, au fost 71 de cazuri. 61 de nou-născuţi au fost diagnosticaţi cu pneumonie şi 45 de persoane cu vârsta de peste 65 de ani s-au îmbolnăvit tot în ultima săptămână din 2017. Dintre pacienţii afectaţi de pneumonie, 54 au necesitat internare. (Cristina RUSTI)