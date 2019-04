88% din locurile de la pensiunile și hotelurile sucevene sunt deja rezervate pentru perioada Paștelui

„Ritmul rezervărilor este unul foarte mare în aceste zile. Estimăm că acolo unde mai sunt locuri, acestea se vor ocupa în mare parte. O contribuție importantă o are și proiectul Paștele în Bucovina, alături de alte proiecte pe care le-am inițiat. Așa cum ați văzut în aceste zile suntem mobilizați pentru repararea drumurilor județene astfel încât până la Paști pe majoritatea drumurilor să se circule normal”, a declarat președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur

Consiliul Județean Su­cea­va a transmis o informare cu privire la gradul de ocupare al structurilor de primire turistică din județul Suceava pe perioada Sărbătorilor Pascale. Potrivit sursei citate, zona Suceava are un grad de umplere de 88%. „De remarcat creș­terea importantă, de aproximativ 15% în ultimii 2 ani, înregistrată de zona Sucea­va. Se văd aici rezultatele promovării Cetății de scaun a Sucevei și a Muzeului Bucovinei prin evenimente și târguri de turism din țară și străinătate. Sunt obiectivele turistice pentru care Suceava a primit din partea Comisiei Europene titlul de Destinație Europeană de Excelență”, se arată în sursa citată.

Zona Rădăuți care include tot arealul de la Putna până la Sucevița are un grad de umplere de 95%. „Zona Sucevița a vândut 90% din ofertele de Paști încă de la sfârșitul lunii martie”, se precizează în sursa citată.

Zona Câmpulung Moldovenesc are doar 70%, însă în acest areal nu este inclus chiar zona limitrofă alcătuită din Fundu Moldovei, Pojorâta și Sadova unde gradul de ocupare al pensiunilor este de 95%. Nici zona Vama – Moldovița cu un grad de umplete de 90% nu a fost inclusă alături de Cîmplulung Moldovenesc, cel puțin în privința comunelor Moldovița și Vatra Moldoviței lucrurile fiind explicabile sub aspectul distanțelor și chiar al particularităților. Zona Humor are un grad de ocupare de 90%, cu 20% peste cel din zona Vatra Dornei.

„Ritmul rezervărilor este unul foarte mare în aceste zile. Estimăm că acolo unde mai sunt locuri, acestea se vor ocupa în mare parte. În ultimii 3 ani gradul de ocupare a crescut constant. O contribuție importantă o are și proiectul Paștele în Bucovina, alături de alte proiecte pe care le-am inițiat. Așa cum ați văzut în aceste zile suntem mobilizați pentru repararea drumurilor județene astfel încât până la Paști pe majoritatea drumurilor să se circule normal”, susține președintele CJ Suceava,

Gheorghe Flutur. Pe de altă parte, este de precizat că, potrivit datelor Institutului Național de Statistică pe 2018, Județul Suceava ocupă locul 9 în clasamentul național al numărului de turiști cu 418.189 de vizitatori, numărul fiind în creștere cu 43.676 față de anul precedent. (D.P.)