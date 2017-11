7.499 de familii din județ trăiesc din venitul minim garantat

Cele mai multe locuiesc în localități cu populație compactă de etnie romă: Gulea – Dohasca (463 de familii), Mironu – Valea Moldovei (459 de familii), Pătrăuți (372 de familii), Bogata – Baia (305 familii) ori Hancea – Verești (251 familii). Acestea trăiesc, teoretic, exclusiv din ajutorul social acordat de stat prin primării

In cele 114 comune, orașe și municipii din județul Suceava, 7.499 de familii sunt asistate social, beneficiind de venitul minim garantat, stabilit prin lege, de mai mulți ani. De la 0 be­neficiari la Botoșana până la 463 de familii beneficiare la Dolhasca distanța este foarte mare și nu doar din punct de vedere geografic. La o primă privire, localitățile cu comunități compacte de romi sunt cele în care numărul familiilor beneficiare de venit minim garantat este cel mai mare. Sunt, desigur, și excepții, în condițiile în care administrația locală a decis să efectueze anchete sociale serioase și să limiteze numărul solicitărilor acceptate, aprobând ­ve­­nitul minim garantat – ajutorul social doar pentru cei care într-adevăr nu au posibilitatea de a se întreține muncind. Conform legii, o persoană care nu are altă sursă de venit și dovedește că nu se poate angaja în muncă poate primi 142 de lei lunar. O familie soț-soție, aflată în aceeași situație, poate primi 255 de lei pe lună. Dacă sunt incluși în programul prevăzut de lege și copiii, suma alocată ca venit minim garantat crește în funcție de numărul copiilor la 357 lei (părinții plus un copil); 442 de lei – doi copii, 527 – trei copii, iar mai departe, pentru fiecare persoană în plus, peste numărul de cinci se adaugă încă 37 de lei plătiți lunar. Desigur, din această sumă pot fi scăzuți banii câștigați de membrii familiei chiar și ocazional, dacă sunt declarați oficial, ceea ce este foarte puțin pro­babil.

In acest context, prezentăm o situație pusă la dispoziție de Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială, prin directorul executiv Ionuț Adomniței, în care se arată care sunt localitățile cu cel mai mare număr de asistați social, beneficiari ai venitului minim garantat. Nu este nicio surpriză faptul că pe primele locuri sunt acele unități administrativ-teritoriale în care locuiesc comunități compacte de romi.

Pe primul loc este orașul Dolhasca, ce are în componență satul de romi Gulea, unde 463 de familii beneficiază de venitul minim garantat. Pe locul 2 este comuna Valea Moldovei, care are în componență satul cu populație preponderent de etnie romă Mironu, cu 459 de familii beneficiare de venit minim garantat. Locul 3 este adjudecat de comuna Pătrăuți, cu o comunitate de romi de asemenea foarte importantă, aici fiind înregistrate 372 de familii beneficiare ale venitului minim garantat. Ur­mează comuna Baia, care are în administrare celebrul sat Bogata, populat de asemenea în majoritate de etnici romi, cu 305 familii beneficiare de venit minim garantat. Vereștiul, cu mai puțin cunoscutul cătun populat de romi Hancea și comuna Păltinoasa, cu 224 de familii asistate social completează lista. Sunt multe localități în care numărul titularilor de venit minim garantat este mai mare de 100: Arbore – 196, Berchișești – 164, Burla – 111, Câmpulung Moldovenesc – 149, Capu Câmpului – 147, Ciprian Porumbescu – 114, Comănești – 104, Drăgușeni – 130, Slatina – 118, Suceava – 109, Vama – 100, Frătăuții Noi (cu satul de romi Vuliva, n.r.) – 108, Gura Humorului – 170, Horodniceni – 137, Mitocu Dragomirnei – 111, Ostra – 100, Preutești – 141, Râșca – 154. De apreciat faptul că o comună cu o populație compactă de cetățeni de etnie romă, Voitinel, a reușit în ultimii ani să reducă la mai puțin de 100 (94 acum, n.r.) numărul beneficiarilor ve­nitului minim garantat. (Neculai ROSCA)