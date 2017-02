60 de polițiști și 14 mașini au alergat după un tânăr care a jefuit o casă de pariuri din Burdujeni

Un casier al unei case de pariuri a fost tâlhărit de un recidivist. Nar­cis-Artur Popa, de 19 ani, din Suceava, a furat din casieria unei case de pariuri din Burdujeni suma de 4.900 de lei. Individul l-a amenințat cu bătaia pe casier în momentul în care acesta a încercat să-l oprească. Tâlharul a fost prins la trei ore după comiterea faptei, după ce pe urmele sale au pornit peste 60 de polițiști u el a fost arestat preventiv

Peste 60 de polițiști suceveni au fost implicați într-o amplă și rapidă acțiune de prindere a unui individ care a furat aproape 5.000 de lei dintr-o casă de pariuri. Au fost blocate căile de acces și au fost făcute verificări complexe, în numai trei ore reușindu-se localizarea și reținerea autorului. Acesta a ajuns în Arestul IPJ Suceava.

La data de 10 februarie 2017, în jurul orei 19.25, Secția de poliție Burdujeni a fost anunțată prin 112 de către Mihai C., de 27 de ani, din municipiul Suceava, casier la casa de pariuri Total Bet din localitate, despre faptul că în jurul orei 19.20, un individ i-a furat încasările, după care l-a amenințat cu bătaia. În urma verificărilor făcute de polițiști a reieșit că la data de mai sus, pe la ora 19.20, reclamantul se afla de serviciu la punctul de lucru situat pe strada Aurora, din cartierul Burdujeni. La un moment dat, acesta a ieșit din casieria unității în sala de jocuri, pentru a verifica un aparat de tip slot-machine, lăsând ușa de la casierie deschisă. Profitând de acest moment, un tânăr care era în sală a intrat în casierie, a deschis sertarul și a furat suma de 4.900 de lei. El a fost surprins de Mihai C., care i-a spus să lase banii în sertar, moment în care a fost înjurat și amenințat cu bătaia, după care individul respectiv a fugit cu banii din unitate. La nivelul Poliției municipiului Suceava s-au format mai multe echipe de căutare formate din polițiști din cadrul Secției de Poliție Burdujeni, Biroul Ordine Publică, Biroul Rutier și Secția de Poliție Rurală nr.8 Adâncata, fiind făcute multiple verificări pentru prinderea autorului după semnalmentele indicate și datele din anchetă. La activități au participat 62 de polițiști cu 14 autoturisme.

In seara zilei de 10 februarie 2017, în jurul orei 22.55, în urma investigațiilor desfășurate de oamenii legii, autorul faptei a fost identificat ca fiind Narcis-Artur Popa, de 19 ani, din municipiul Suceava. Acesta a fost găsit pe o străduță din apropierea hotelului Socim. El nu mai avea decât 2.500 de lei asupra sa, restul banilor cheltuindu-i la un amanet, de unde și-a recuperat telefonul mobil. Pe numele lui a fost întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de „tâlhărie calificată”. Narcis-Artur Popa a fost reținut pentru 24 de ore, iar în cursul zilei de 11 februarie a.c. a fost prezentat Judecătoriei Suceava cu propunere de arestare preventivă, magistrații suceveni dispunând menținerea sa după gratii pentru o perioadă de 30 de zile.

In vara anului 2014, pe când avea 17 ani, Narcis-Artur Popa a ajuns în Arestul IPJ Suceava, după ce a tâlhărit mai mulți tineri în cartierul Burdujeni, furându-le telefoanele prin amenințări cu bătaia. (Dănuț ZUZEAC)