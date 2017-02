500 de suceveni protesteaza duminica seara impotriva Guvernului Grindeanu

Pe o vreme destul de potrivnica, ceata si ploaie marunta, peste 500 de oameni s-au adunat incepand cu ora 18.00 in fata Prefecturii Suceava. Chiar daca celebra Ordonanta a hotilor a fost abrogata, sucevenii cer acum demisia Guvernului Grindeanu. Se scandeaza “Jos Guvernul”, “Va dam suta inapoi, numai sa scapam de voi!”, “Jos PSD!”, “PSD – ciuma rosie”, “dragnea nu uita, romania nu-i a ta!”. In jurul orei 18.40, oamenii au plecat din nou in mars, urmand traseul obisnuit din serile precedente: Prefectura – Primarie – Spital – Obcini – Bulevardul George Enescu – Catedrala – Casa de Cultura – Prefectura