50 de hotărâri în instanță obligă Primăria Suceava să retrocedeze mai multe suprafețe de teren către proprietarii de drept

Ion Lungu: “Primăria municipiului Suceava, repet, nu are niciun hectar de teren disponibil” . Edilul sucevean a explicat că, pe lângă cele 25 ha de teren pentru care există decizii date de instanță, municipiul Suceava mai are de retrocedat alte 211,36 ha, de care însă municipalitatea nu dispune

Municipiul Suceava are de respectat 50 de hotărâri date de instanța civilă pri­vind retrocedarea a 25 ha de teren către cetățeni ai municipiului Suceava. Pe lângă cele 50 de decizii date de instanță, municipiul Suceava mai are de retrocedat alte 211,36 ha, de care primarul Ion Lungu a explicat că municipalitatea nu dispune. Cu toate că în Suceava există terenuri libere, acestea nu sunt deținute de municipalitate, ci de Agenția Domeniile Statului (ADS) și de Stațiunea de Cercetări Agricole. Pro­ble­ma a fost discutată în mai multe ­rân­­duri, inclusiv cu Prefectura și, deși au fost propuse diverse soluții, situația a rămas neschimbată. Se discută despre transferarea către municipalitate a diverse supra­fețe de teren care să poată fi retrocedate, însă acest lucru încă nu s-a întâmplat, iar cei care așteaptă să își primească terenurile au început să își piardă speranța, dar mai ales încrederea că autoritățile vor reuși vreodată să le înapoieze proprietățile.

“Primăria municipiului Suceava are un deficit de 261,36 ha, în urma inventarierii la Legea 165/2013. Am fost convocat la o întâlnire la Prefectură săp­­­tă­­mâna trecută privind modalitatea de punere în aplicare a sentințelor civile. Noi avem un număr de 50 de sentințe civile în care instanța a recunoscut dreptul de proprietate și a trimis la Primăria Municipiului Suceava să fie puse în posesie 50 de persoane, foști moștenitori. Din păcate, ne-ar trebui 50 ha și Primăria nu are aceste suprafețe de teren. Așa că am solicitat doamnei prefect, cel puțin așa ni s-a spus atunci când a demarat Legea 165/2013 – ca în urma inventarierilor să se facă transferuri de teren de la ADS sau de la Stațiunea de Cercetări Agricole. Așa cum se știe, atât ADS-ul, cât și Stațiunea de Cercetări Agricole au suprafețe mari de teren în jurul orașului Suceava, la 50-100 m de oraș și noi nu putem beneficia de ele. Doamna prefect spunea la un moment dat că e posibil să primim… ADS-ul are suprafețe foarte mari în zona Dor­nești. Si atunci am spus în felul următor: sunt convins că cetățenii care au de primit teren și știu disperarea lor, la o adică, pot să ia și în zona Dornești pentru că ­va­­lorifică acel teren și tot câștigă ceva. Oamenii nu mai au răbdare să aștepte despăgubirile de la Fondul Proprietatea și alte instituții care alocă despăgubiri, fie la Legea 10, fie la Legea 274. S-au trimis dosarele acolo, s-a făcut evaluarea. Acum oamenii vin și ne cer nouă să cerem dosarele înapoi. Nu mai putem face acest lucru. Oamenii nu mai au încredere în sistemul de despăgubiri”, a explicat ieri primarul Ion Lungu.

Acesta a mai arătat că unii oameni sunt dispuși să renunțe la o anumită parte din terenul pe care ar trebui să îl primească, în ideea în care să primească o suprafață de teren, chiar dacă mai mică decât cea la care au dreptul. Cetățenii aflați în astfel de situații și-au pierdut încrederea în sistemul de despăgubiri, în contextul în care cei care ar fi trebuit să le asigure restituirea unor sume care să reprezinte contrava­loarea terenului deținut nu au rezolvat nimic.

“Este o situație destul de delicată. S-a centralizat la nivel de Guvern, s-a înaintat la ADS. Sper să primim suprafețe de teren și, în măsura în care vom primi aceste suprafețe de teren, le vom comunica în presă, îi vom chema pe toți cei care au de primit terenuri de la Primăria Municipiului Suceava și vom lua în consecință decizii la momentul potrivit, în conformitate cu legea. Dar oamenii sunt disperați, unii dintre ei sunt în vârstă și și-au pierdut speranța că vor mai apuca să primească acele proprietăți înapoi. Suntem într-o situație imposibilă, atâta timp cât Primăria municipiului Suceava, repet, nu are niciun hectar de teren disponibil. Pe aceste 50 ha sunt hotărâri de instanță, noi mai avem însă solicitări până la cele 261,63 ha de care spuneam. Acestea sunt hotărâri de instanță, numai că instanța nu spune amplasamentul. Ii dă hotărâre și îl îndreaptă către comisia de fond funciar. Or, noi, neavând rezerve, nu avem de unde să dăm acel teren”, a mai explicat ieri Ion Lungu. (Alexandra IONICA)