5.000 de lei furați de o femeie din sediul unei firme din Suceava

O femeie din Pașcani, de 44 de ani, a intrat în sediul unei societăți din Suceava, de unde a furat suma de 5.000 de lei. Administratorul firmei a surprins-o în birou, iar femeia a recunoscut fapta

La data de 20 iulie 2018, în jurul orei 15.10, Sorin C., de 41 de ani, din municipiul Suceava, administrator al SC Comat – Elsan SRL Suceava, a anunțat prin 112 faptul că o femeie a încercat să fure o sumă de bani din sediul societății. Din cercetările polițiștilor a rezultat că în cursul zilei de 20 iulie a.c., pe la ora 14.30, reclamantul se afla la sediul societății pe care o administrează și încărca niște bunuri în mașina. Când a intrat în sediul firmei a depistat o femeie, despre care a aflat ulterior că se numește Claudia Ailincăi, de 44 de ani, din municipiul Pașcani, județul Iași. Cum în societate nu se mai afla nicio persoană, a întrebat-o pe cine caută, iar aceasta i-a răspuns că îl caută pe administrator pentru a-i vinde niște produse. Pe timpul dis­cuțiilor, Sorin C. a observat că dintr-o borsetă ce se afla în sertarul unui birou lipsea suma de 5.000 de lei, astfel că a întrebat-o pe femeie unde este suma de bani, iar aceasta a recunoscut că ea a furat-o și a returnat-o. Banii se aflau în buzunarul de la piept al cămășii cu care era îm­brăcată. In acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „furt”. (D.Z.)