5.000 de copii au primit aseară cadouri din partea Primăriei Municipiului Suceava

Primarul Ion Lungu a împărțit aseară copiilor suceveni 5.000 de cadouri, cu ocazia zilei de Moș Nicolae. Acesta a ținut să înmâneze o parte din cadouri personal câtorva dintre prichindeii care așteptau nerăbdători sosirea Moșului. Esplanada din fața Casei de Cultură a fost neîncăpătoare pentru miile de copii veniți la întâlnirea cu Moșul. “Este pentru al treisprezecelea an consecutiv când Primăria Municipiului Suceava oferă cadouri copiilor cuminți. Avem mii de cadouri pentru toți copiii. Copiii sunt nerăbdători, de aceea am vrut să fiu foarte scurt pe scenă, în așa fel încât aceștia să se bucure mai repede de prezența Moșului. Imi doresc ca toți copiii să se bucure de cadourile primite și să aibă o seară frumoasă și cât mai plăcută alături de Primăria Municipiului Suceava”, a declarat aseară primarul Ion Lungu. Acesta a mai spus că este bucuros să ofere un motiv în plus de bucurie copiilor din municipiu, sărbătorile de iarnă fiind ocazia perfectă pentru un astfel de eveniment. (Alexandra IONICA)