428 de elevi au depus contestații la Evaluarea Națională

Notele finale vor fi afișate pe 30 iunie, iar în perioada 3-6 iulie 2017, absolvenții împreună cu părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a vor completa opțiunile în fișele de înscriere la liceu. “Obiectiv de Suceava” vă prezintă ultimele medii de admitere din 2016 la colegiile naționale din municipiu

428 de elevi au depus în acest an contestații după afișarea rezultatelor la ­Eva­­luarea Națională, 225 depunând con­tes­­tație la Limba română și 203 la Ma­­tematică. Tezele acestora vor fi reco­rectate de o comisie dintr-un alt județ, în perioada 27-29 iunie. Nota de după rezolvarea contestației va fi nota finală, aceasta întrucât începând din acest an Ministerul Educației a decis să elimine condiția ca modificarea notei finale să se facă doar în cazul în care diferența dintre nota inițială și cea de după contestație este de cel puțin 50 de sutimi.

Numărul de contestații depuse în acest an a fost mai mic comparativ cu sesiunea 2016 a examenului de Evaluare Națio­­nală, când 797 de elevi suceveni au depus contestații. Anul acesta s-au înregistrat cu 2,39% mai multe note de cinci decât anul trecut. Inainte de soluționarea contes­ta­țiilor 75,04% dintre elevi au reușit să obțină medii generale de cel puțin cinci, comparativ cu anul trecut, când doar 72,65% dintre candidați au reușit să aibă media finală de cel puțin cinci. Anul acesta și numărul mediilor de zece a fost mai mare decât cel din 2016, înainte de so­luționarea contestațiilor opt elevi ob­ținând media 10, comparativ cu cele două note de zece înregistrate anul trecut. In 2016, după soluționarea contestațiilor, numărul mediilor de zece a crescut la trei. După afișarea rezultatelor din acest an de la examenul de Evaluare Națională, 23 de elevi au obținut medii între 9,97 și 9,90, 297 de candidați au obținut medii între 9,90 și 9,50 și 442 de elevi au obținut me­dii între 9,50 și 9. 1.507 elevi au ob­ținut medii sub cinci, iar 47 de elevi au obținut medii între 1 și 2, dintre care trei elevi au încheiat examenul cu media generală 1.

Absolvenții claselor a VIII-a care au depus contestații își vor afla notele finale pe 30 iunie, după care, în perioada 3-6 iu­lie 2017, absolvenții împreună cu pă­rinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a vor completa opțiunile în fișele de înscriere la liceu și tot în aceeași perioadă datele din fișele de înscriere vor fi introduse în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată). In perioada 4-7 iulie 2017 va avea loc verificarea de către părinți și candidați a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator.

Ultimele medii de admitere la liceu din 2016 la colegiile naționale din municipiul Suceava

In funcție de mediile obținute la ­Eva­luarea Națională și de rezultatele la testele specifice profilului pentru care au optat, elevii suceveni absolvenți de gimnaziu se vor putea înscrie la liceu.

Ultimele medii de admitere de la liceele din municipiu au fost anul trecut următoarele: Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu” Suceava, profil Filologie media 7,86; Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava, profil Real, specializarea Matematică-Informatică media 8,04; profil Servicii, specializarea Co­merț media 6.95; profil Servicii, specia­lizarea Economic media 6,25; Estetica și igiena corpului omenesc media 6,66; ; profil Servicii, specializarea Turism și ­ali­mentație, media 6,5; Colegiul Național “Mihai Eminescu” Suceava, profil Real, specializarea Matematică-Informatică 8,81; profil Umanist, specializarea Filo­lo­gie, media 8,37; profil Umanist, specia­li­zarea Stiințe Sociale, media 8,4; Co­le­giul Național “Petru Rareș” Suceava: profil Real, specializarea Matematică-Informatică, media 9,32; profil Real, specializarea Matematică-Informatică, cu predare bilingvă în limba engleză, media 9.57; profil Real, specializarea Matematică-Informatică, cu predare bilingvă în limba franceză, media 9,09; profil Real, specializarea Matematică-Informatică, cu predare bilingvă în limba germană, media 9,55; profil Real, specializarea Stiințe ale Naturii, media 9,1; profil Real, specia­lizarea Stiințe ale Naturii, cu predare ­bi­lingvă în limba engleză, media 9,28; profil Real, specializarea Stiințe ale Naturii, cu predare bilingvă în limba germană, media 9,01; profil Umanist, spe­cializarea Filologie, cu predare ­bi­lingvă în limba engleză, media 8,7; profil Umanist, specializarea Filologie, cu pre­dare bilingvă în limba franceză, media 7,96; profil Umanist, specializarea Stiințe Sociale, media 8,94; profil Umanist, specializarea Stiințe Sociale, cu predare ­bi­lingvă în limba engleză, media 8,82; Co­legiul Național “Stefan cel Mare” Su­ceava: profil Real, specializarea Matematică-Informatică, media 9,21; profil Real, specializarea Matematică-Informa­tică, cu predare bilingvă în limba engleză, media 9,55; profil Real, specializarea Stiințe ale Naturii, media 8,99; profil Umanist, specializarea Stiințe Sociale, me­dia 8,82; Colegiul National de Informatică “Spiru Haret” Suceava: profil Real, specializarea Matematică-Informa­tică, media 7,21; profil Real, specia­li­zarea Stiințe ale Naturii, media 7,1; profil Umanist, specializarea Filologie, media 7,72.

Repartizarea computerizată este programată în acest an pentru data de 12 iulie. Pe 13 iulie 2017 vor fi afișate în unitățile de învățământ gimnazial listele cu absolvenții repartizați proveniți din școlile respective și listele cu locurile neocupate în unitățile de învățământ liceal de stat din județ. De asemenea, fiecare unitate din învățământul liceal va afișa lista candidaților repartizați în acea unitate. In perioada 13-17 iulie absolven­ții de gimnaziu își vor depune do­sarele de înscriere la școlile la care au fost repartizați. Pe 18 iulie 2017, unită­țile de învă­țământ liceal de stat vor transmite situația locurilor rămase libere în urma ne­în­scrierii candidaților admiși în prima etapă de admitere, iar în perioada 19—21 iulie 2017 vor fi rezolvate de către comisia județeană de admitere situațiile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, repartizarea candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării compute­rizate. (Alexandra IONICA)