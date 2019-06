41 de zboruri pe săptămână de pe Aeroportul Suceava. Ieri, prima cursă charter de la Suceava spre Monastir – Tunisia

Cursa inaugurală spre Monastir a avut un grad de umplere de 97%. In sezonul de vară, Aeroportul Internațional „Ştefan cel Mare” va ajunge la 41 de curse pe săptămână, din care numai opt chartere. Pe fondul creșterii numărului de curse și al stabilirii unor intervale orare de decolare/aterizare pentru câteva curse de la Londra între orele 00:00 – 07:00, s-a luat decizia ca aeroportul să funcționeze non-stop. Luni se deschide prima cursă regulată spre Memmingen, în prezența unor oficiali germani, cursă care vreme de două săptămâni, în a doua jumătate a lunii septembrie, va fi deviată spre Friedrichshafen

Miercuri, 12 iunie, o nouă premieră s-a înregistrat la Aeroportul „Ştefan cel Mare” Suceava: o cursă charter spre Monastir – Tunisia, prin compania Amara Tour. Inaugurarea a fost marcată printr-o conferință de presă la care au participat președintele Consiliului Jude­țean, Gheorghe Flutur, comandantul Aeroportului, Ioan Măriuța, și reprezentanții Amara Tour, Haithem Souani și Vasile Nistor.

În conferința de presă care a precedat acest eveniment, Gheorghe Flutur a făcut o analiză a dezvoltării Aeroportului Internațional „Ştefan cel Mare” din Suceava. Potrivit șefului administrației județene, aeroportul a cunoscut o dezvoltare accelerată în ultimii ani, iar începând de luni, 17 iunie, vor fi 33 de curse regulate pe săptămână. „De luni vom avea 30 de curse plus încă 3 noi legate de Germania, Memmingen. În acest moment avem șapte curse de Anglia, cinci de Milano, trei de Roma, două de Bologna și de luni Memmingen cu trei curse, la care se adaugă 13 curse pe săptămână ale Tarom, Suceava – București. Pentru sezonul estival avem cinci curse spre Antalya, una spre Bodrum, una spre Hurghada (Egipt) și una spre Monastir (Tunisia)”, a precizat Gheorghe Flutur.

Referitor la cursa charter Suceava – Monastir, președintele Consiliului Jude­țean a ținut să precizeze că zborul este operat de compania tunisiană Nouvelair cu o aeronavă Airbus 320 de 177 de locuri, pentru cursa inaugurală fiind ocupate 171 de locuri. Va fi o cursă charter săptămânal, miercurea, până în luna septembrie. „Această destinație din nordul Africii are ceva în comun cu Bucovina, și anume monumente UNESCO. Opt monumente UNESCO are Bucovina, opt are și această destinație africană”, a spus Gheorghe Flutur.

Haithem Souani a precizat că ­afa­cerea sa a pornit-o din Cluj-Napoca, iar pentru acest an a avut în plan extinderea spre Oradea și București, precum și dezvoltarea numărului de curse din Cluj-Napoca. În ceea ce privește extinderea spre estul țării, a avut de optat între Iași și Suceava. Motivul principal pentru care a optat pentru Suceava în detrimentul Iașului a fost, potrivit lui Haithem Souani, faptul că a găsit mai multă deschidere pentru proiectul său la partenerii revân­zători din zona Sucevei. El a menționat că au fost vândute deja 73 la sută dintre locurile pentru acest sezon și că vânzările de bilete continuă.

Vasile Nistor, reprezentant al unui partener al Amara Tour, a arătat că o va­canță în Tunisia pleacă de la 400 de euro de persoană, preț care include biletele de avion dus-întors, transfer la hotel de patru stele în regim all-inclusive pentru 7 nopți. Pentru o familie cu un copil sejurul ajunge la 1.300 de euro, iar pentru una cu doi copii la maximum 1.800 de euro. El a precizat că are semnale cum că au evoluat gusturile în materie de ­tu­rism ale publicului sucevean, în sensul că nu se mai dorește doar a sta cât mai multe zile în resort. Potrivit lui Vasile Nistor, din Monastir se pot face excursii de două zile în Sahara sau se poate vizita capitala, Tunis. De asemenea, Vasile Nistor a dat asigurări că Tunisia este o țară sigură în materie de turism.

Este de menționat că președintele CJ Suceava a spus că autoritățile județene caută și alte destinații, dar a cerut operatorului de turism să aducă turiști în Bucovina. Şeful administrației județene este de părere că încă este devreme să ne lăudăm cu activitatea la aeroport câtă vre­me cea mai mare parte a celor care circulă pe calea aerului sunt cei care plea­că la muncă în străinătate sau se întorc, periodic, de acolo, mai puțin cei care pleacă în sejururi peste hotare.

De altfel, potrivit directorului Aeroportului, Ioan Măriuța, din 2016 până acum au fost procesați 40 de mii de turiști care au plecat spre diferite destinații externe. De altfel, având în vedere intensificarea activităților la aeroport, creșterea numărului de curse, inclusiv aterizarea și decolarea unora în intervalul orar 00:00 – 07:00, Ioan Măriuța a anun­țat că acesta va fi deschis non-stop începând din luna iulie și că în acest sens a organizat concursuri de angajare.

În sezonul de vară, Aeroportul Internațional „Ştefan cel Mare” va ajunge la 41 de curse pe săptămână, iar până miercuri, 12 iunie, au fost procesați 160.000 de pasageri, creșterea fiind de 21% față de anul trecut. „Anul acesta estimăm peste 400.000 de pasageri, iar dintre cei 160.000 de pasageri, circa 7% sunt ucraineni. Totodată, în ceea ce privește construcția noului terminal, pot spune că se lucrează, voi cere constructorului să intensifice lucrările pentru a profita de sezonul cald”, a precizat Gheorghe Flutur. Acesta a adăugat că se efectuează lucrări la extinderea parcării cu 55 de locuri, finanțarea venind de la Aeroportul Internațional „Ştefan cel Mare” și urmează etapa a doua, în care se vor face încă 162 de locuri de parcare. Președintele CJ a mai spus că până în septembrie cei de la ROMATSA au promis că noul turn va fi operațional. (D.P.)