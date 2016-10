300.000 de pasageri în anul care vine pe Aeroportul “Stefan cel Mare”

Cifra estimata este condiționata însa de realizarea unui al doilea terminal. Soluția veche ca acest terminal sa fie extins în Centrul Economic Bucovina este din nou luata în calcul



Punerea în funcțiune a unui al doilea terminal pentru Aeroportul “Stefan cel Mare” de la Salcea – Suceava constituie un obiectiv important pentru conducerea actuala a Consiliului Județean. “Suntem în analiza extinderii Aeroportului Suceava. Ma refer la terminalul preconizat, pentru care exista mai multe variante. Am facut o scrisoare de notificare pe care am transmis-o Comisiei Europene pentru a primi aprobarea ca în Centrul Economic Bucovina sa putem extinde și anumite segmente din terminalele Aeroportului nostru. Ne gandim de asemenea și am avut discuții cu proiectanți, cu echipa tehnica a CJ, pentru extinderea terminalului. Daca anul acesta a crescut, începand din luna august, numarul de pasageri prin Aeroport, pentru anul viitor estimam undeva la 300.000 de pasageri în Aeroportul «Stefan cel Mare». Nu facem fața, avem doar o singura poarta de ieșire și o singura poarta de intrare. Noul consiliu de administrație încearca sa gaseasca niște soluții, inclusiv transportarea cu unul sau doua autobuze a pasagerilor, dar noi încercam soluții inclusiv o soluție financiara pentru Aeroportul Salcea”, a declarat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. El a mai spus ca în perioada anterioara a fost depașit un record istoric – peste 10.000 de pasageri care au trecut prin Aeroportul “Stefan cel Mare” într-o singura luna, iar în aceste condiții, cifra de 300.000 de pasageri pentru anul viitor nu este deloc mare și de aceea amenajarea unui al doilea terminal este importanta. (Neculai ROSCA)