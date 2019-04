  30% dintre accidentele din ultimul week-end au fost provocate de biciclisti si mopedisti  

La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava a fost iniţiat un plan special de măsuri pentru prevenirea şi combaterea accidentelor rutiere cu implicarea bicicliştilor și conducătorilor de mopede. Demersul are la baza atât experienţa anilor anteriori privind frecvenţa acestor tipuri de evenimente în această perioadă cât şi dinamica operativă înregistrată în primele luni ale acestui an. Din păcate, în ultima perioadă, aproape zilnic se produc evenimente rutiere cu implicarea bicicliștilor și conducătorilor de mopede. Mulți conducători se află sub influența alcoolului sau sunt minori.

În perioada 22 – 26 aprilie au fost intensificate acţiunile preventive în teren fiind distribuite veste reflectorizante şi alte elemente reflectorizante pentru biciclete. De asemenea s-au purtat discuţii cu bicicliştii și mopediștii în vederea responsabilizării acestora fiind prezentat şi cadrul legislativ care prevede sancţiuni contravenţionale destul de importante în cazul încălcării regulilor rutiere.

Cu toate acestea, în continuare o parte din participanţii la trafic în calitate de biciclişti sau conducători de mopede aleg să îşi pună viaţa în pericol şi ignoră regulile rutiere, riscând să fie implicaţi în accidente grave sau să fie sancţionaţi contravenţional cu amenzi în valoare de peste 800 de lei.

Astfel, sambata, în jurul orei 12.30, în timp ce conducea mopedul înregistrat pe DJ 208E din comuna Forăști, un bărbat de 33 de ani din județul Dolj, s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil, autoaccidentându-se. Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, fără să necesite internarea. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul mopedului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Totodată, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto.

Duminica, în jurul orei 17.35, în timp ce conducea autoturismul pe DJ 209D din comuna Dărmănești, o femeie de 26 de ani din comuna Zvoriștea, a surprins și accidentat ușor un minor de 4 ani, localnic, angajat în traversarea străzii cu o trotinetă prin loc nepermis, nesemnalizat și fără să se asigure. Victima a fost transportată cu ambulanța la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Tot duminica, in jurul orei 19.15, în timp ce conducea autoturismul pe str. Ștefan cel Mare din comuna Marginea, un localnic de 29 de ani, nu a putut evita impactul cu bicicleta condusă de un minor de 13 ani din aceeași localitate, care circula pe str. Izvor și care, ajuns în intersecția cu str. Ștefan cel Mare, a pătruns fără să se asigure corespunzător și fără să acorde prioritate de trecere autoturismului. În urma impactului, a rezultat rănirea biciclistului, care a fost transportat cu ambulanța la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.