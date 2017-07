30 de specialiști ai ROMSILVA analizează modalitatea prin care vor fi renaționalizate pădurile date parohiilor ortodoxe

După ce Statul român a câștigat definitiv procesul cu Fondul Bisericesc privind pădurile Bucovinei, ROMSILVA caută căi legale pentru a reintra în posesia terenurilor forestiere. Verificările vor fi făcute de 30 de specialiști de la ROMSILVA, Direcția Silvică Suceava, subunități ale acesteia, consilieri juridici din țară, angajați pentru a analiza situația. Vor fi inițiate 540 de dosare în instanță pentru toate bisericile ortodoxe din județul Suceava care au beneficiat la începutul anului 2000 de acordarea a câte 30 de hectare de pădure, pentru anularea titlurilor de proprietate. Conducerea ROMSILVA studiază și posibilitatea de a calcula și impozita profitul realizat de unitățile de cult în ultimii trei ani, ca urmare a exploatării pădurilor

Conducerea Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA a emis săptămâna trecută o decizie prin care s-a constituit o comisie formată din 30 de membri, al cărei obiect de activitate îl va constitui analizarea modalităților de a iniția demersuri în instanță pentru anularea titlurilor de proprietate ale unităților de cult cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor forestiere din suprafața administrată de fostul Fond Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei. De asemenea, se intenționează calcularea și impozitarea profitului realizat de unitățile de cult ortodoxe din județul Suceava, rezultat din exploatarea în ultimii trei ani a suprafețelor de pădure preluate în baza unor prevederi ale Legii 1/2000, privind dreptul de proprietate. In baza acelei legi, în anul 2001 s-au acordat fiecărei unități de cult care funcționa în zona în care se ceruseră revendicări de pădure de către fundația nou constituită – FBORB – câte 30 de hectare de teren, mizându-se pe faptul că aceste terenuri oricum vor fi incluse în câștigul general de 189.000 de hectare de pădure solicitat prin instanță de FBORB de la statul român. Precum se știe, după lungi procese, s-a stabilit definitiv și fără putință de revocare faptul că pădurile revendicate de fundația Fondul Bisericesc Ortodox Român din Bucovina, asociație privată, nu pot să fie date în proprietate Bisericii pentru că nu i-au aparținut niciodată și nici măcar vechii fundații interbelice nu i-au aparținut cu statut de proprietate deplină.

In anii 2000 s-a încercat o împăciuire istorică a guvernării PSD de atunci cu Biserica Ortodoxă Română. In acest context s-au acordat mai întâi câte 30 de hectare pentru fiecare unitate de cult ce dovedea că a avut dreptul de proprietate pe o suprafață asemănătoare, ca dimensiune în pădurile din zona Bucovinei. Pentru că se pornise deja litigiul între FBORB și statul român, cu mari sorți de izbândă din partea celei dintâi, a fost ușor să se accepte că, dacă se oferă câte 30 de hectare la fiecare biserică, nu este o gaură în cer, fiindcă FBORB va câștiga oricum. In anul 2006, într-adevăr, o judecătoare de la Tribunalul Suceava a dat o sentință favorabilă FBORB, dispunând că fundația privată are dreptul să fie împroprietărită cu suprafața de 166.000 de hectare de teren. Judecătoarea a avut grijă să scadă din suprafața totală revendicată terenurile cu vegetație forestieră deja oferite unităților de cult ortodoxe din Suceava (16.000 de hectare), plus terenurile situate dincolo de granițele României, în Ucraina.

Precum se știe, procesul a durat ani în șir, câștigat la instanțe diferite ba de unii, ba de alții (Statul român prin Romsilva ori FBORB ). In cele din urmă, însă, instanța a dat câștig de cauză definitiv Statului român. Au mai fost câteva încercări de a ataca ultimele decizii, inclusiv prin Curtea Constituțională, de către FBORB, care au fost sortite eșecului, fiind respinse. A venit deci vremea “răzbunării” legale, iar primul pas, cel pe care l-am prefigurat, îl constituie decizia Regiei Naționale a Pădurilor de a constitui o comisie de 30 de specialiști, de la RNP, Direcția Silvică (DS) Suceava, subunități ale DS Suceava, consilieri juridici din țară, angajați pentru a analiza situația.

Pasul următor este acționarea în judecată prin deschiderea a 540 de procese, ceea ce înseamnă acționarea în judecată a fiecărei unități de cult în parte pentru anularea titlurilor de proprietate pentru suprafețele de pădure ce le-au fost atribuite la începutul anilor 2000 și revenirea acestor suprafețe în proprietatea Statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor. (Neculai ROSCA)