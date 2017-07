30 de locuri de joacă din municipiu vor intra în reparații în perioada următoare

In cadrul lucrărilor vor fi reparate obiectele de joacă la care au apărut defecțiuni, atât figurine pe arc, cât și tobogane și leagăne și va fi înlocuită bordura la acele locuri de joacă la care aceasta este deteriorată. In acest an vor fi cauciucate 11 locuri de joacă, consilierii locali aprobând în ședința ordinară din această lună studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

Acestea au fost modernizate cu aproximativ 10 ani în urmă și prezintă probleme la obiectele de joacă datorate atât trecerii timpului, cât și utilizării necorespunzătoare, dar și vandalismului. Valoarea contractului este de aproximativ 250.000 lei fără TVA, iar termenul de realizare a lucrărilor va fi de trei luni. In cadrul lucrărilor vor fi reparate obiectele de joacă la care au apărut defecțiuni, atât figurine pe arc, cât și tobogane și leagăne și va fi înlocuită bordura la acele locuri de joacă la care aceasta este deteriorată. Intrucât, multe dintre obiecte s-au deteriorat ca urmare a utilizării acestora de către persoane cu vârsta mai mare decât cea recomandată de producător, după reparații, fiecare loc de joacă va avea un indicator, iar pentru fiecare obiect în parte va fi specificată categoria de vârstă căreia i se adresează.

“Primăria Municipiului Suceava intenționează să repare locurile de joacă modernizate pe parcursul anilor. In 30 de locații s-au găsit probleme la obiectele de joacă. Sunt unele modernizate acum vreo 10 ani, care prezintă degradare destul de avansată a obiectelor de joacă și aici mă refer la un loc de joacă pe strada Oituz, un loc de joacă pe Octav Băncilă. Este o lucrare greu de realizat, mai ales prin prisma faptului că în momentul în care verifici defecțiunile locurilor de joacă și faci antemăsurătoarea în vederea licitației, după ce ai trecut prin toate locurile de joacă îți dai seama că din urmă apar alte stricăciuni. Devizul acesta de lucrări, antemăsurătoarea am început-o prin luna aprilie și iată că am ajuns în luna iulie, este a treia antemăsurătoare pe care o facem, în urmă apărând tot felul de defecțiuni. Chiar dacă vor mai apărea acum am stabilit. Cele 30 vor intra în reparații. Sperăm să nu apară defecțiuni majore până la intrarea efectivă în reparații. Sunt și defecțiuni datorate uzurii, în mare parte, însă sunt și distrugeri și chair vandalizări pentru că, dacă discutăm de acoperișurile locurilor de joacă șia cestea sunt sparte, acolo clar este o vandalizare, pentru că cineva s-a urcat cu picioarele acolo. Dacă vorbim de un tub de tobogan care e spart, e clar că cineva l-a lovit să spargă tubul. Altceva e o uzură care apare în fibra de sticlă, o mică gaură de un centimetru sau doi datorată frecării și altceva este când apar celelalte spărturi. Sunt figurine care sunt pe arc, multe dintre ele se rup pentru că nu sunt folosite corespunzător, nu sunt folosite de copii cu vârsta potrivită. Acum vom avea la fiecare loc de joacă și indicatorul cu regulile de folosire și grupa de vârstă care va folosi acel obiect de joacă. Deci indicatorul mare cu trimitere la fiecare obiect, unde are o etichetă unde indică iarăși vârsta. Rămâne de văzut cine va respecta aceste reguli. S-a inițiat procedura de achiziție pe SEAP a lucrărilor de reparație a 30 de locuri de joacă, e pe final. E un termen de trei luni, dar eu sper ca cel care câștigă să rezolve problema în maxim o lună de zile”, a declarat la sfârșitul săptămânii trecute viceprimarul Marian Andronache.

De asemenea, acesta a mai arătat că în acest an vor fi cauciucate 11 locuri de joacă, consilierii locali aprobând în ședința ordinară din această lună studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “acoperire amortizoare de șocuri la locuri de joacă (covor elastic de cauciuc turnat continuu). Valoarea totală a investiției este, conform studiului de fezabilitate de 518.319 lei inclusiv TVA, iar în total vor fi turnați, la cele 11 locuri de joacă 2221,72 mp, termenul de realizare a lucrărilor fiind de două luni.

“Din cele 30 de locuri de joacă încercăm în paralel să cauciucăm 11 dintre ele. Avem și o lucrare de investiții cu 11 locuri cauciucate. Aș fi vrut ca toate cele 30 de locuri de joacă modernizate să aibă suprafață cauciucată. Din cele 30, cinci sau șase au suprafață cauciucată, 11 urmează, vor mai rămâne 13 locuri de joacă pentru anul viitor. Nu au fost suficienți bani anul acesta ca să cauciucăm toate locurile de joacă. In acest fel cetățenii vor fi mulțumiți. Cu această suprafață de contact cetățenii nu vom mai avea reclamații că este praf, că dejecțiile câinilor comunitari crează probleme copiilor și va arăta cu mult mai bine”, a mai arătat Marian Andronache.

Cele 11 locuri de joacă ce vor intra în reparații și vor fi și cauciucate sunt localizate pe străzile: Aleea Saturn, strada Oituz, strada Mihai Viteazu, strada Tineretului, strada Putna, strada Baladei, strada Luceafărului, strada Octav Băncilă, strada Stefan cel Mare. Locurile de joacă ce vor intra în reparații sunt situate pe străzile: Aleea Jupiter nr. 8, bl. 129; Aleea Venus nr. 2, bl. E2; Bulevardul George Enescu (Belvedere), Calea Burdujeni nr. 22, bl. 149; Calea Burdujeni nr. 10, bl. 41 (Biserica Sf. Andrei); Nicolae Bălcescu nr. 5, bl. 5; Oituz nr. 22, bl. 4; parc gara Ițcani; parc Universitate; parcul Copilului Burdujeni; str. Amurgului nr. 18; str. Baladei nr. 3 (Scoala Generală nr. 10); str. C. Coposu, bl. 5, sc. A; strada Florilor nr. 8 (Gara Burdujeni), aleea Lazăr Vicol nr. 5, bl. E41; str. Luceafărului nr. 7 (Motovelo), str. Mărășești nr. 29, bl. A8; str. Mărășești nr. 34, bl. A6; str. Mărășești nr. 35, bl. A10; str, Octav Bancilă; str. Păcii nr. 19 (Scoala Generală nr. 11); str. Putna nr. 14, ANL Burdujeni; str. Slătioara nr. 15, bl. C8; str. Stațiunii nr. 4, bl. D4; str. Stațiunii nr 15, bl F1; str. Tineretului nr. 8, bl. 127; str. Mihai Viteazu nr. 1 (Național), parc Steaguri, parc Obcini, Aleea Saturn. (Alexandra IONIC|)