Virginel, rămâne cum am stabilit: Plătește elicopterul și dă-ți demisia!

Acuzat că a amenințat medicii suceveni și s-a folosit de poziția sa pentru a fi transportat cu elicopterul SMURD la București pentru o afecțiune care putea fi tratată la Suceava, senatorul PSD Virginel Iordache a încercat zilele trecute să-și spele imaginea publicând informații despre bolile de care suferă, informatii care n-au însă nicio legătură cu abuzul pe care l-ar fi comis. Aflat la final de drum politic, Iordache nu și-a cerut scuze public de la medicii care s-au simțit amenințați, n-a suflat o vorbă despre cine va suporta costul transportului său cu elicopterul și nici despre demisia cu care este dator în fața alegătorilor săi

Virginel Iordache e senator și e bolnav. Are acte. Le-a arătat la toată lumea, cinstit, lăutărește. Acum tot votantul știe ce boli are senatorul Iordache. Multe. Unele cauzate de vârstă, altele de viață. E greu să judeci omul după boli. Şi, pe lângă toate, trebuie să mai ia și un sac de pastile. Tot multe. Un an jumate trebuie să ia, săracul, hapuri ca să scape de necaz. Cică nici măcar nu scapă de toate. Doar de ăla care l-a făcut din om neom. Ăla de și-a ieșit senatorul din fire. Auzi, blestemăție,“Coxiella Burnetii”! Cum să sară așa o lighioană pe ditamai social-democratul la Suceava? Doar s-a spus clar, de la partid, suntem patrioți. Pe undeva trebuie să fie o încurcătură. Da’ și lumea-i rea, ceva ce nu s-a mai văzut… Numai și numai de asta senatorul Iordache e absolut convins, mai ales după de­-ranjul cu elicopterul. Așa că, mai întremat după tratament, s-a gândit să-și pună la punct dușmanii.

Sfătuit insistent de colegii și șefii de partid să fie cât mai discret până-și rezolvă problema cu mizerabilul abuz de care este acuzat, Virginel Iordache a încercat zilele trecute o șmecherie. Inițial a vrut să convoace o conferință de presă în care să-și spună povestea de om bolnav. Cei care-l consiliază nu-s chiar cei mai tari din piață, dar s-au prins că gestul e prea riscant și l-au convins, greu, să renunțe. Fiind însă conștient că din punct de vedere politic e terminat și presat pu­­-ternic de colegii de partid să-și clarifice situația, Iordache a emis un comunicat în care-și prezintă bolile. N-a mai țipat la medici, n-a mai amenințat în stânga și-n dreapta, ci doar s-a plâns că e bolnav și, așa cum am mai spus, că lumea-i rea. Pentru a-și întări vorbele, senatorul Iordache a prezentat și un document medical în care sunt trecute toate afecțiunile de care suferă. Fiind un om civilizat, a mai mulțumit și medicilor care l-au îngrijit. Atât și numai atât. Despre altceva, senatorul acuzat de toată lumea că amenințând și profitând de poziția pe care o are a forțat transportarea sa cu elicopterul SMURD la București pentru afecțiuni ce puteau fi tratate și la Suceava nu a suflat o vorbuliță.

Documentul prezentat de bolnavul Iordache nu are însă nicio legătură cu abuzul de care este acuzat senatorul Iordache. Actul respectiv face o enumerare a afecțiunilor de care suferă Virginel Iordache LA EXTERNAREA din spitalul bucureștean. Senatorul sucevean are de fapt de dat explicații de ce a forțat, amenințând și făcând uz de funcția sa, conform poziției oficiale a Spitalului Județean Suceava, chemarea unui elicopter SMURD pentru transportarea sa la București. Din păcate pentru el, nici acum Iordache nu și-a clarificat situația, neprezentând documentul care prezintă afecțiunile LA INTERNAREA în Institutul “Matei Balș“ din București. Cum Iordache nu a făcut acest lucru, știm doar, conform unui comunicat oficial al Spitalului Județean, că “decizia de transfer cu elicopterul a fost efectuată sub presiunea demnitarului; pacientul se transferă cu elicopterul la Institutul “Matei Balș“ din București unde se confirmă dignosticul de endocardită, se continuă și se completează tratamentul inițiat în serviciul nostru”. Să mai repetăm a suta oară că endocardita se tratează curent la Suceava sau că nu a existat niciun caz de transfer cu elicopterul al unui pacient suferind de endocardită sau că transferul lui Iordache a reprezentat primul zbor din acest an al elicopterului SMURD la Suceava? Şi în ce privește biletul de externare prezentat de Iordache, putem spune că sunt afecțiuni, mai vechi, care necesită tratament, dar, consultând mai mulți medici, ce-i drept, de aici, de la amărâtul de spital din Suceava, am aflat că niciuna dintre ele nu reprezintă o problemă care să nu poată fi rezolvată local.

Oficial, Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat că plimbarea cu elicopterul a lui Iordache a costat aproximativ 4.400 de euro. Banii i-am plătit noi, toți ăștia pe care din nou senatorul PSD Iordache încearcă să-i amețească de cap, înșiruindu-ne bolile cu care s-a pricopsit în viață.

Devenind ultima rușine cu care PSD ar vrea să se mai încarce acum, Virginel Iordache a demonstrat încă o dată, prin acest inabil comunicat, că se află la sfârșitul carierei politice. Şi, pentru că are acte că-i bolnav, pentru că suntem miloși și pentru că nu-i adevărat că toată lumea-i rea, îi putem spune, cinstit și gratis, senatorului PSD pașii de urmat pentru o ieșire din scenă cât de cât onorabilă: scuze publice adresate medicilor suceveni care s-au simțit amenințați, plata transportului cu elicopterul și, firesc, demisia din toate funcțiile publice. Dacă-i place acolo, în PSD poate să mai rămână. Sigur vor avea “grijă” de el toți colegii săi. (Tudor A.)

