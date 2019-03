șîeu face valuri și in Bloomberg: Furia fata de cel mai prost sistem de drumuri din UE alimenteaza un nou protest in Romania

Zeci de mii de romani, din tara si din diaspora, zeci de firme, mai mici sau mai mari, banci, agentii imobiliare sau ambasade, profesori si elevi, medici, politisti sau transportatori, au spus la unison ca isi doresc autostrazi in Romania, asumandu-si in diverse forme sloganul “si eu”, viralizat pe Internet in ultimele saptamani, oprindu-si activitatea astazi, 15 martie, incepand de la ora 15:00, pentru 15 minute.

Bloomberg noteaza ca un om de afaceri din Suceava a organizat un protest pe 15 martie, timp de 15 minute, pentru a transmite Guvernului semnalul ca frustrarea oamenilor este foarte raspandita.Presedintele Klaus Iohannis, care are frecvent dispute cu Guvernul, a sustinut protestele de vineri, la care s-au raliat si unii primari care fac parte din partidul de guvernamant, observa Bloomberg.“Demonstratiile au devenit un lucru comun in ultimii ani, in contextul in care romanii contesta eforturile Guvernului de a reduce sanctiunile pentru coruptie”, comenteaza Bloomberg.“Noi ne-am oferit sa efectuam un studiu de fezabilitate pentru autostrada Moldovei in actuala perioada bugetara, pentru a putea demara lucrarile in viitoarea perioada bugetara, dar nu am primit niciun raspuns. Eu pot doar sa sustin presiunile pe care cetatenii le exercita asupra Guvernului, intrucat este vorba de o revendicare mai mult decat legitima”, a declarat Corinta Cretu, comisarul UE pentru Politici Regionale.Primul metru de autostrada construit in Moldova a fost inaugurat vineri, la ora 15:00, de omul de afaceri Stefan Mandachi, suceveanul care a initiat protestul “Romania vrea autostrazi”.