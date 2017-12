26 de cupluri de aur, sărbătorite la Primăria Suceava

Din 2005 şi până acum, Primăria Suceava a felicitat peste 1.200 de cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie. “Este un gest de minimă recunoştinţă, din partea comunităţii, pentru aceşti oameni model pentru oraşul nostru”, a declarat primarul Ion Lungu

Inainte de Crăciun, Pri­măria Su­ceava a săr­- bă­torit 26 de cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Fiecare cuplu a primit din partea municipalităţii câte o diplomă, iar doamnele câte un buchet de flori. De asemenea, familiile au fost felicitate personal de către primarul Ion Lungu, cu care au ciocnit câte un pahar de şampanie, fiindu-le oferită şi indemnizaţia care a fost majorată în acest an la 400 lei/cuplu.

“Încheiem anul cu celebrarea a altor 26 de cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie. În anul 2017 am sărbătorit 134 de cupluri, iar per total, din 2005 (de când am iniţiat acest eveniment) până în ziua de astăzi, peste 1.200. Este un gest de minimă recunoştinţă, din partea comunităţii, pentru aceşti oameni model pentru oraşul nostru”, a declarat primarul Ion Lungu. (T. A.)