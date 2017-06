25.000 de pelerini la Hramul Sucevei

Veniți tin toate părțile țării, credincioșii ortodocși au însoțit sambata moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, purtate în procesiune la mai multe biserici din oraș.

IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților i-a avut oaspeți pe IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului și pe PS Macarie, Episcopul pentru Europa de Nord.

Racla cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou a trecut, însoțită de miile de pelerini, pe lângă bisericile Invierea Domnului, Domnițelor, Sfântul Gheorghe – Mirăuți, Sfântul Dumitru, Sfântul Nicolae, Catedrala Nașterea Domnului și Biserica Nașterea Maicii Domnului.

Potrivit Jandarmeriei Române, care a asigurat buna desfășurare a procesiunii, numărul pelerinilor veniți ieri la Mănăstirea Sfântul Ioan din Suceava și care au participat ulterior la procesiune a fost în jur de 25.000 de persoane. Vremea a fost frumoasă și ca în fiecare an, cei mai mulți dintre pelerini au dorit să treacă pe sub racla Sfântului, fiind în acest fel formate cozi de sute de metri, pe anumite porțiuni ale traseului procesiunii. Jandarmii au ținut însă, în mod ferm situația sub control astfel încât nu au apărut probleme deosebite.

Parte dintre pelerini, veniți multi dintre ei mai de departe – în mod tradițional în fiecare an de hram vin la Suceava credincioși din părțile Maramureșului și nu numai – au participat la masa oferită de mănăstirea Sfântul Ioan dupa terminarea procesiunii.

De menționat că, printre oamenii care au participat la Sfanta Liturgie si veniți să se roage la racla Sfântului au fost și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, precum și primarul municipiului reședință de județ, Ion Lungu.

De Sanziene, pe 24 iunie, este hramul orasului Suceava. In afara de sarbatoarea Nasterii Sf. Ioan Botozeatorul, Biserica Ortodoxa pomeneste azi si aducerea moaştelor Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, petrecută în anul 1402, în timpul lui Alexandru cel Bun, la Biserica Mirăuţilor, unde au rămas până în anul 1589, când au fost mutate în noua Catedrală Mitropolitană, Biserica „Sfântul Gheorghe”. (N.R.)