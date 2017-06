25.000 de pelerini la Hramul Sucevei

Cifra estimată a fost anunțată de jandarmii băcăuani, invitați anul acesta să supravegheze buna desfășurare a procesiunii cu Sfintele Moaște ale Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava pe străzile și pe lângă bisericile din zona centrală a orașului. Trecutul pe sub raclă a fost și anul acesta cel mai greu de ținut sub control moment al procesiunii. La slujba Hramului Mănăstirii “Sfântul Ioan” au oficiat IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, și PS Macarie, Episcopul pentru Europa de Nord, alături de IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, în calitate de gazdă

Incă de vineri la orele amiezii, curtea Mănăstirii “Sfântul Ioan din Suceava a primit oaspeți pelerini de peste munți, din județele Maramureș și Satu Mare, care din vechime vin să se roage la racla Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava dar și din multe alte părți ale țării, chiar și din afara României. Intr-o bună tradi­ție, primarul orașului Suceava, Ion Lungu, împreună cu soția sa, Luminița Lungu, a oferit vineri seară pelerinilor sarmale de post, pâine și apă, 5000 de porții în total. Veniți din toate părțile ță­rii, credincioșii ortodocși au însoțit sâm­bătă moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, purtate în procesiune în “drumul celor șapte biserici” din oraș.

IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, i-a avut oaspeți la marea săr­bătoare a hramului Mănăstirii “Sfân­tul Ioan” pe IPS Teofan, Mitropolitul Mol­­dovei și Bucovinei, IPS Teodosie, Ar­hiepiscopul Tomisului, și pe PS Ma­carie, Episcopul pentru Europa de Nord. Impreună cu celelalte înalte fețe bisericești, Mitropolitul Teofan și Ar­hiepiscopul Pimen au fost în fruntea pro­cesiunii pe tot parcursul acesteia. Ra­cla cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou a trecut, însoțită de miile de pe­lerini ieșiti de la Mănăstirea “Sfântul Ioan” pe lângă bisericile Invierea Domnului, Domnițelor, Sfântul Gheorghe – Mirăuți, Sfântul Dumitru, Sfântul Nicolae, Catedrala Nașterea Domnului și Biserica Nașterea Maicii Domnului.

Potrivit Jandarmeriei Române – serviciul din Bacău, care a asigurat îm­preună cu Poliția Locală Suceava buna desfășurare a evenimentului religios, nu­mărul pelerinilor veniți ieri la Mă­năstirea “Sfântul Ioan” din Suceava și care au participat ulterior la procesiune a fost în jur de 25.000. Vremea a fost fru­moasă și, ca în fiecare an, cei mai mulți dintre pelerini au dorit să treacă pe sub racla Sfântului, fiind în acest fel formate cozi de sute de metri, pe anumite porțiuni ale traseului procesiunii. Jandarmii au ținut însă în mod ferm situația sub control, astfel încât nu au apărut probleme deosebite. Desigur, ca și în alți ani, au fost doritori să treacă de mai mul­te ori pe sub racla Sfântului, în une­le cazuri jandarmii și polițiștii locali trebuind să le pondereze elanul religios, pentru a permite și altor participanți la pelerinaj să beneficieze de binefacerea trecerii pe sub sfintele odoare creștine, pentru ca ajunși acasă să simtă că nu au fost degeaba în pelerinaj la Sfântul de la Suceava. Sâmbătă după-amiază, o parte dintre pelerini, veniți mulți dintre ei mai de departe, au participat la masa oferită de Mănăstirea “Sfântul Ioan” după terminarea procesiunii. Printre cei care au participat sâmbătă dimineață la Sfânta Liturghie din curtea mănăstirii, veniți să se roage la racla Sfântului Ioan cel Nou, au fost și președintele Consiliului Jude­țean Suceava, Gheorghe Flutur, prima­rul municipiului reședință de județ, Ion Lungu dar și președintele PNL Ludovic Orban, precum și vicepreședintele PNL pentru zona Moldovei, deputatul sucevean Ioan Bălan.

Maturii participanți la procesiune cu gândul să treacă pe sub racla Sfântului, micii pelerini cu ochii după baloane și vată de zahăr

O statistică a celor care ­suprave­­ghează buna desfășurare a unor astfel de evenimente (în principal structurile Jandarmeriei Române, n.r.) relevă faptul că anul acesta au fost cam cu 5000 de pe­lerini mai mulți la Hramul Sucevei față de anul trecut (20.000 fiind estimarea oficială), dar tot cu 5000 mai puțini față de 2015, când estimarea oficială urca spre 30.000 de vizitatori. Să nu uităm în­să că acum un an, în județul Maramu­reș, de acolo de unde au venit cei mai mulți dintre pelerinii ortodocși la Su­cea­va, au fost inundații și viituri, iar gospodarii de acolo au fost nevoiți să rămână pe lângă avutul lor.

Procesiunea celor șapte biserici a fost și în acest an respectată. Pornită din curtea Mănăstirii “Sfântul Ioan cel Nou”, procesiunea cu racla ce conține moaștele Sfântului Ioan Cel Nou de la Suceava a urmat traseul cunoscut deja de credincioși, denumit “drumul celor șapte biserici”. Procesiunea a trecut pe lângă Biserica “Invierea Domnului”, a continuat pe lângă Biserica Domnițelor, a urcat apoi până la Biserica “Sfântul Dumitru” de pe strada Curtea Domneas­că, a coborât către Biserica “Sfântul Nicolae”, a urcat la Catedrala cu hramul “Nașterea Domnului” de la intersecția Mărășești, iar de aici a coborât către biserica “Nașterea Maicii Domnului”, din spatele Palatului Justiției, pelerinajul încheindu-se cu întoarcerea moaștelor Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava la locul de odihnă din incinta mănăstirii. Zecile de mii de credincioși care s-au îmbulzit să pună mâna pe racla sfântă ori să arunce flori de sânziene pe aceas­ta, să sărute mâna înaltelor fețe bise­ri­cești ori să treacă pe sub icoana Sfântului Ioan cel Nou au fost și anul acesta greu de oprit de către jandarmi ori de către polițiștii locali chemați să asigure buna desfășurare a manifestării. Cerșetorii au fost mai puțin insistenți, iar comercianții cu tarabe, în principal cu obiecte legate de cultul ortodox, așezate în zona Mănăstirii au fost vizitați într-un număr rezonabil de doritorii de suveniruri. Față de alți ani, pe drumul pelerinilor au apărut și comercianți atipici, cu baloane multicolore, cu vată de zahăr și alte mici surprize pentru micii pelerini, spre disperarea părinților și bunicilor concentrați mai degrabă pe partea spirituală a evenimentului decât pe dorințele clar exprimate ale micilor participanți la procesiune. (Neculai ROSCA)