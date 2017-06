Mii de oameni la deschiderea oficială a Zilelor Sucevei, sambata dupa-amiaza, la Iulius Mall

In cadrul festivității, primarul Ion Lungu a premiat 24 de cupluri de aur și au fost acordate titlurile de cetățeni de onoare. La eveniment au fost prezenți președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur, dar şi președintele PNL, Ludovic Orban. Din cauza aglomeratiei, de la ora 17.00 autobuzele ZTPL nu au mai intrat la Mall

Sambata, la Iulius Mall a avut loc deschiderea oficială a Zilelor Sucevei, festivitate în cadrul căreia au fost premiate alte 24 de cupluri de aur, pe care primarul Ion Lungu le consideră un exemplu pentru întreaga comunitate. De asemenea, in cadrul evenimentului au fost acordate si titlurile de cetățeni de onoare economistului Dumitru Cucu si artistului Nicolae Botgros.

„Conform tradiției am sărbătorit şi astăzi cuplurile de aur. Am avut 24 de cupluri de aur pe care le-am sărbătorit şi în acest trimestru. Sunt undeva peste 1000 de cupluri sărbătorite din anul 2005 până acum. M-am ținut de cuvânt, am majorat indemnizația pentru aceste cupluri de aur, de la 200 lei la 400 lei. Sunt oameni care au tot respectul nostru, al comunității, oameni care s-au sacrificat pentru orașul nostru, oameni cu un deosebit spirit civic, care sunt aproape de Primărie, sunt interesați de problemele din Primărie şi, un lucru foarte important, sunt cei mai buni plătitori de taxe şi impozite la Primărie, în prima decadă a anului, în prima lună, de fapt. Întotdeauna ei își plătesc aceste taxe si impozite locale. Le doresc multă sănătate în primul rând, pentru că au nevoie la vârsta dumnealor. Mă bucur că, mulți din ei am lucrat cu dânșii, îi văd că sunt sănătoși, arată bine şi încă o dată le doresc sănătate, să se bucure de familiile lor, să se bucure de nepoți, pentru că la această vârstă mândria şi bucuria lor sunt nepoții, în primul rând. La fel am sărbătorit şi cetățenii de onoare, pe care i-am aprobat în Consiliul Local, în ultima ședință. În primul rând discutăm de fostul director al Băncii Comerciale, Dumitru Cucu, dar nu numai datorită activității la Banca Comercială. Sucevenii l-au apreciat pentru efortul pe linie culturală pe care l-a depus. Asa cum se stie, a înființat Fundația Culturală, pe care a şi finanțat-o şi a făcut niste lucruri deosebite cu ea. De asemeni, profesorul Mugur Andronic, de la Muzeul Bucovinei, un om care s-a pus in slujba istoriei Sucevei, a muzeografiei şi ste un om care pune foarte mult suflet în proiectele pe care le pregătim pentru anul 2018, pentru sărbătorirea Centenarului Unirii. De asemeni, fostul consilier local, Emil Sfichi, lam sărbătorit şi pe el, l-am premiat. Eu îi felicit, le spun bun-venit in acest grup select al cetățenilor de onoare aj municipiului Suceava şi ne bazăm în continuare pe colaborarea lor, pe experiența şi expertiza dumnealor. Am onoarea de a-i înmâna acest titlu de cetățean de onoare domnului Botgros, în timpul spectacolului, la locul de muncă, pentru implicarea în activitatea artistică, în activitatea de promovare a folclorului sucevean, a folclorului românesc”, a declarat în jurul orei 16:00, primarul Ion Lungu.

La deschidere a fost prezent și președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur care l-a felicitat pe edilul sucevean pentru organizarea Zilelor Sucevei, dar și președintele PNL, Ludovic Orban, care a venit la Suceava ca urmare a invitației primite din partea edilului sucevean.

Circulația autobuzelor prin zona mall-ului blocată de aglomerația cauzată de Zilele Sucevei

Autobuzele TPL n-au circulat sambata seara pe la Iulius Mall. Directorul serviciului public de transport local, Darie Romaniuc a declarat pentru Obiectiv de Suceava că decizia a fost luată ca urmare a aglomeratiei din municipiu, datorată manifestărilor din aceste zile. Circulatia pe la Iulius Mall a fost întreruptă începând cu ora 17:00.

“Întrucât autobuzele stăteau câte 20 de minute la coadă pentru a intra în mall şi alte 20 de minute pentru a ieşi am decis ca autobuzele sa nu mai intre până la stația din mall. Situația este una temporară. Monitorizăm traficul din zonă şi imediat ce acesta se va îmbunătăți vom restabili circulația pe traseul normal. Nu avea rost să ținem călătorii câte 20 de minute în căldură. În funcție de modul în care evoluează traficul vom relua circulația pe traseul normal”, a explicat Darie Romaniuc. (Alexandra Ionică)