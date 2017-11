21 de suceveni absolvenți de Medicină s-au înscris la examenul de rezidențiat

Deși la începutul lunii octombrie conducerea Direcției de Sănătate ­Pu­bli­­că anunța că sunt 30 de posturi vacante în unitățile spitalicești din județ, se pare că doar 19 au fost aprobate și publicate în «Monitorul Oficial». Pentru aceste posturi s-au înscris 21 de absolvenți suceveni de Medicină, iar dintre aceștia 12 optează pentru un post de Medicină Generală, șase dintre ei vor să ocupe un loc pentru Medicina Dentară, iar trei pentru Farmacie. Cele mai multe posturi libere pentru examenul de rezidențiat din acest an sunt la Spitalul Municipal Rădăuți, mai exact opt posturi, alte șase sunt la Spitalul din Vatra Dornei și trei posturi sunt libere pentru acest examen la Direcția de Sănătate Publică Suceava.

Examenul de rezidențiat organizat de Ministerul Sănătății se va desfășura în Centrul Universitar Iași, iar taxa de înscriere este de 360 de lei. Listele cu candidații admiși în concurs, pe centre universitare și domenii, se vor afișa până pe data de 6 noiembrie 2017. Con­­cursul va fi susținut în Centrul Universitar Iași pentru posturile publicate în județele Bacău, Botoșani, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui și Vran­cea. Concursul se va desfășura sub for­mă de test-grilă cu 200 de întrebări, pe o durata de patru ore. Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obținut, pe fiecare centru universitar, în limita locurilor/posturilor publicate pentru fiecare domeniu în centrul universitar respectiv, alcă­tuin­du-se o singură clasificare pentru fie­care domeniu. Cele 200 de întrebări de concurs sunt de două tipuri: 25% din total sunt întrebări tip complement simplu, cu un singur răspuns corect posibil din cinci, se notează fiecare în­tre­­bare cu răspuns corect cu patru puncte, iar 75% din total sunt întrebări tip complement multiplu, cu două-patru răspunsuri corecte. Departajarea candidaților care au obținut punctajul maxim posibil se face prin susținerea unei probe suplimentare de departajare. Această probă constă în 100 de întrebări din tematica și bibliografia apro­bate, de tip complement multiplu, alcătuite cu 24 de ore înainte de sus­ținerea probei, într-un sediu securizat.

In prezent sunt peste 75 de medici rezidenți de diferite specialități care au încheiat contracte cu spitalele suce­vene. Astfel, la Direcția de Sănătate Publică sunt doi medici rezidenți care urmează să se întoarcă în instituție după finalizarea cursurilor de rezidențiat, în timp ce la Spitalul Județean Suceava sunt încheiate 18 astfel de contracte. Spi­talul din Rădăuți așteaptă zece medici rezidenți să vină să-și ia posturile în primire. Spitalul Municipal Fălticeni are șase medici rezidenți, iar Spitalul din Vatra Dornei are încheiate 14 contracte cu medici rezidenți. Pentru Spitalul Municipal din Câmpulung Moldovenesc au optat 14 medici rezidenți, iar pentru cel din Gura Humorului sunt patru medici rezidenți. Spitalul de Boli Cronice din Siret așteaptă un singur medic rezident, iar Spitalul de Psihiatrie Siret are patru medici rezidenți care ar urma să revină în unitatea spitalicească să profeseze după finalizarea cursurilor de rezidențiat. (Cristina RUSTI)