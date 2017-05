21 de elevi de clasa a XII-a de la “Petru Rareș“ au fost deja acceptați la universități prestigioase din Marea Britanie și Franța

Elevii Alexandra Manciu și Serban Slincu, vor studia Computer Science la Oxford. “Am avut trei interviuri și toate au fost asemănătoare din punct de vedere al dificultății și al materiei pe care se axau, problemele erau la granița dintre matematică pură și logică. În urma acestor interviuri, doar 20 de elevi din întreaga lume au fost acceptați”, povestește Serban. Iasmina Răceanu, eleva care acum cinci ani a câștigat un concurs Google, a primit o bursă de 30.000 de euro pentru a urma facultatea în Germania. Ea va urma specializarea Ilustrație la HAW Hamburg

Iasmina Răceanu, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național “Petru Rareș“ din municipiul Suceava, este singura elevă din județ care a primit o bursă din partea unui stat membru UE, bursă menită să-i acopere studiile universitare pe teritoriul acelui stat. Valoarea bursei se ridică la suma de 30.000 de euro și vine din partea statului german. Suma este nerambursabilă, iar Iasmina Răceanu nu este condiționată să studieze ceva anume, trebuie doar să urmeze o universitate pe teritoriul țării. Reamintim faptul că Iasmina Răceanu este eleva care a câștigat în 2012 Doodle 4 Google România, concurs organizat pentru selectarea unui logo care să fie afișat pe motorul de căutare Google.ro în data de 1 decembrie 2012.

“Statul german acordă în fiecare an câte două burse de studiu pentru absolvenți ai șco­lilor germane din România. În general, ele sunt câștigate de elevi de la liceele de limbă materrnă germană din țară. Anul acesta, eleva noastră Iasmina Răceanu, laureată la olimpiadele internaționale de Română și câștigătoarea concursului Google din 2012, a fost anunțată că a primit bursa de 30.000 de euro pentru a studia în Germania, la universitate. Iasmina este eleva Colegiului «Petru Rareș» din clasa a V-a. În gimnaziu a urmat cursurile clasei cu predare intensivă a limbii germane, sub îndrumarea profesoarei Anca Zaharia. În clasele a IX-a și a X-a, a fost elevă a clasei de matematică-informatică ­bi­lingv română-germană, unde a studiat limba germană cu profesoara Anca Zaharia și cu Ella Shlosberg, profesor din Germania, iar din clasa a XI-a este elevă a clasei de științe sociale intensiv engleză, unde studiază limba germană cu profesorii Mihai Crudu și Frank Steffen din Germania. A obținut certificatul internațional de limbă germană Deutschen Sprachdiplom I (DSD I) și a susținut în decembrie 2016 examenul DSD II, în cadrul centrului de testare de la colegiul nostru. Suntem în așteptarea rezultatelor acestui examen.

Iasmina este un copil deosebit, sensibil, altruist, extrem de talentat în mai multe domenii umaniste: artă, limbi moderne, limba și literatura romană. Se implică trup și suflet în activitățile artistice ale școlii. După cum vedeți, a crescut, practic, în această școală și de aceea este unul din mulții noștri copii cu care ne mândrim. Îi urăm mult succes pe calea pe care și-a ales-o și felicitări părinților ei”, a declarat profesoara Daniela Dungeanu, directorul Colegiului Național “Petru Rareș“ Suceava.

Iasmina ne-a povestit că este conștientă că greul abia de-acum începe, dar este dispusă să muncească pentru a-și urma visul. “Este vorba de burse oferite de fundația germană DAAD, care susține financiar studenți, masteranzi, persoane care vor să facă cercetare în cadrul universităților germane. In urma examenului de limbă germană DSD II am putut participa la un interviu, la București, unde mi-am susținut motivele pentru care mi-aș dori să studiez în Germania și de ce vreau să urmez facultatea pe partea de desen. Au fost 19 elevi din clasele a XII-a din țară, dintre care 12 au fost selectați pentru etapa următoare. Etapă care constă în evaluarea dosarelor de către două comisii din Germania. Dosarele cuprindeau CV-ul, scrisoarea de motivație, recomandările scrise din partea directorului școlii și a doi profesori a căror specialitate se potrivește cu domeniul ales pentru studiu, foile matricole. Ieri (n.r. joi) am aflat că au acceptat dosarul meu. Vreau să urmez studiile la specializarea Ilustrație, de la HAW Hamburg”, a declarat plină de emoție, dar și încântare Iasmina.

Pe lângă ea, alți 21 de elevi ai Colegiului Național “Petru Rareș“ au primit confirmarea admiterii într-o universitate din afară. Serban Slincu împreună cu Alexandra Manciu au fost admiși la celebra Universitate Oxford din Marea Britanie.

“În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că îmi oferiți șansa de a prezenta și altora procesul prin care am trecut pentru a fi admis la Universitatea din Oxford. Toate aplicațiile pentru universitățile din Anglia se fac printr-o platformă pusă la dispoziție de guvernul englez. După ce îți creezi un cont, ai posibilitatea de a alege cinci universități dintr-o listă destul de lungă. Eu am ales universitățile din Oxford, Birmingham, Bristol, Southampton și Warwick și am fost acceptat la toate.

După cum mă așteptam, cel mai complex a fost procesul de admitere de la Universitatea din Oxford. Inițial, am fost nevoit să scriu o scrisoare de intenție pentru toate universitățile din Anglia, motivând de ce vreau să studiez în afară, de ce cred că aș fi potrivit pentru a studia în domeniul ales (Computer Science) și cu ce cred că sunt diferit față de alți candidați.

Pentru Universitatea din Oxford a trebuit să susțin un examen destul de dificil de matematică, în urma căruia universitatea selecta candidații pentru un interviu ulterior. Tin să menționez că mai puțin de o treime dintre candidați erau invitați la interviu. Dificultatea examenului consta în limita de timp destul de scurtă pentru numărul mare al subiectelor ce trebuiau rezolvate și, totodată, în varietatea subiectelor. La interviu, profesorii au vrut să afle atât motivul pentru care am ales Universitatea din Oxford, cât și modul în care reușesc să mă concentrez și să gândesc atunci când abordez o problemă nouă. Deși este de preferat să ajungi la un eventual răspuns la probleme, contează mult mai mult atitudinea pe care o adopți și felul în care îți justifici metodele prin care încerci să rezolvi problemele. Am avut trei interviuri și toate au fost asemănătoare din punct de vedere al dificultății și al materiei pe care se axau, problemele erau la granița dintre matematică pură și logică. În urma acestor interviuri, doar 20 de elevi din întreaga lume au fost acceptați la universitate.

Consider că reușita mea se bazează, în primul rând, pe munca pe care am depus-o în plus de-a lungul liceului. Tin să le mulțumesc profesorilor din colegiu și în special doamnei Greculeac pentru faptul că m-a format din punct de vedere academic și, totodată, profesorilor Ovidiu Marcu și Daniela Marcu pentru că m-au încurajat să urmez o facultate în domeniul informaticii, să aplic la Universitatea din Oxford și să mă pregătesc pentru examenele menționate”, ne-a explicat Serban Slincu.

El nu va pleca singur la celebra universitate britanică și, după cum am menționat, va fi însoțit de colega sa, Alexandra Manciu. “Să fiu admisă la Universitatea Oxford din UK înseamnă pentru mine șansa să mă autodepășesc, să țintesc tot mai sus și este, în același timp, confirmarea că nimic nu este imposibil. În timpul studiului meu acolo îmi doresc să întâlnesc oameni din toate colțurile lumii, să învăț cât mai multe de la profesorii pe care îi voi avea și sper ca în acești ani să descopăr ce carieră în domeniul informaticii să urmez. Cât despre viitorul mai îndepărtat, nu știu dacă decizia mea va fi de a mă întoarce în România sau de a rămâne acolo, însă sunt sigură că în acești ani voi reuși să fac alegerea cea mai bună”, susține Alexandra.

Lista elevilor din clasele a XII-a de la Colegiul Național “Petru Rareș“ cuprinde alți 19 elevi admiși la universități prestigioase din Europa: Ioan Ieremie și Vlad Timu, admiși la Universitatea Swansea din Marea Britanie, Alexandru Bejenariu își va continua studiile la Ecole Polytechnique din Paris, Bianca Ciornei la King’s College Londra, Alexandru Colțuneac la Imperial College din Londra, Diana Dungeanu și Stefan Nistor la University of Manchester din Marea Britanie, Stefan Florea va merge din toamnă la University of Bristol împreună cu Tania Ciubotariu și Mara Croitoru; Vlad Lazăr, Ioana Nesteriuc și Elena Ungureanu își vor continua studiile la University of Southampton, tot din Anglia, Cosmina Ungureanu și Alexandra Fărtăiș vor studia în orășelul englezesc Durham, Cosmin Ilișanu își va continua studiile la University of Westminster din centrul Londrei, alături de colegul său, Iulian Vasiliu, Cezar Bosânceanu va merge la University of York din Anglia, iar Alina Verdeș va fi studentă la University of Arts din Londra. (Cristina RUSTI)