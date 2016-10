200 de oameni grav bolnavi, obligați de DGASPC să trăiască mai rău ca animalele în Centrul de la Costâna

Cei aproape 200 de bolnavi psihic își duc zilele la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică de la Costâna fără medic psihiatru. Postul este vacant din anul 2013, iar în prezent DGASPC a încheiat un contract de colaborare cu un medic care, din acte, rezultă că vizitează pacienții o dată pe săptămână. Insă personalul de la Costâna menționează că nici nu-și mai aminteste când a trecut medicul pe acolo ultima dată. Angajații Centrului de la Costâna acuză conducerea DGASPC că-și bate joc atât de asistații social, cât și de angajații de acolo. Pe lângă faptul că centrala termică nu funcționează pentru că nu a fost achiziționat combustibilul necesar, la Centrul de Reabilitare Neuropsihiatrică bolnavii nu au mai putut face un duș cu apă caldă din august, iar contractul pentru telefonie fixă și televiziune a fost sistat pentru a se mai face niște economii. Un singur îngrijitor se presupune că trebuie să spele și să îmbrace 100 de bolnavi. Din cauza condițiilor de lucru, sunt asistente care iau tratamente cu antidepresive. Conducerea DGASPC a găsit soluția: s-a constituit o comisie care va analiza situația

Situația la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică de la Costâna este mult mai gravă decât v-am prezentat în numărul precedent al cotidianului “Obiectiv”, iar lipsa căldurii este doar vârful icebergului. La acest centru sunt aproape 200 de asistați social, și nu 110, cum ne-a declarat luni directoarea DGASPC Suceava, Liliana Flutur, oameni care trăiesc în niște condiții greu de imaginat. “Nu este atât de grav că nu este căldură, bolnavii folosesc o pătură în plus noaptea, ceea ce este cu adevărat grav este faptul că nu avem apă caldă din luna august. Nu vă puteți ima­gina cum miros acești oameni care nici nu mai știu de când nu s-au spălat. Nu avem nici măcar o pastilă de paracetamol, iar dacă vreunul face diaree trebuie să aducem medicamente de acasă. In fiecare lună strângem bani pentru a putea cumpăra câteva plachete de antitermice. Nu primim nimic. Suntem acuzați că nu avem grijă de ei, dar nu avem cu ce să-i îngrijim. Se încearcă să se facă economie pe toate planurile, dar nimeni nu ține cont de bolnavi și nici de noi. Avem colege care fac tratament cu medicamente antidepresive pentru că nu mai fac față stresului de la locul de muncă. Este îngrozitor ceea ce se întâmplă, dar pe cei din conducerea DGASPC nu-i interesează. I-am informat în repetate rânduri de toate aceste lipsuri, iar doamna Flutur minte că nu i-am anunțat la timp că nu este căldură. In urmă cu trei săptămâni am trimis o sesizare semnată de toți angajații centrului în care am prezentat situația critică în care ne aflăm, dar până acum nimeni nu a făcut nimic”, ne-a povestit una dintre angajatele Centrului de la Costâna.

Cel mai grav este faptul că aproape 200 de bolnavi psihic nu beneficiază de asistență me­dicală, centrul neavând medic psihiatru. Postul este vacant din anul 2013, în toată această perioadă fiind încheiat un contract cu un medic care se pare însă că nu a mai trecut de foarte multă vreme pe la Costâna. “Există o colaborare cu un medic psihiatru care merge la Centrul Costâna o dată pe săptămână. Sefa Centrului a spus că este suficient și nu a soli­citat un medic cu normă întreagă”, se apără directoarea DGASPC, Liliana Flutur. Lipsa acută de personal își pune și ea amprenta asupra calității vieții acestor oameni. Sunt doar doi îngrijitori care trebuie să spele și să îmbrace aproape 200 de suflete bolnave. Deși în Centrul de Reabilitare Costâna sunt aproape 30 de televizoare, a căror menire ar fi să mai umple timpul pacienților, acestea nu funcționează deoarece conducerea DGASPC a mai găsit o metodă prin care să facă economie și a sistat atât contractele de telefonie fixă, cât și cele de televiziune. “In Centru nu funcționează niciun telefon, nu putem folosi nici interioarele. Dacă vrem să luăm legătura între noi, folosim telefoanele mobile personale. Ne deranjează că și noi suntem tratați ca și cum am fi asistați social și cerem pomeni. Muncim în niște condiții greu de imaginat. Singurul lucru care este aici este mâncarea. Dacă nu aveam nici alimente pentru acești bolnavi psihic, nici nu vreau să mă gândesc cum am fi reușit să-i ținem sub control. Avem nevoie urgentă de ajutor și directoarea Flutur pare depășită de situație”, a completat un angajat al Centrului.

Chiar dacă actuala conducere a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a fost anunțată despre toate aceste aspecte în urmă cu trei săptămâni, abia după ce cotidianul “Obiectiv” a făcut public faptul că acești oameni sunt ținuți în frig s-a gândit să ia atitudine, iar pentru a începe, a constituit o comisie. “Astăzi (n.r. ieri) am avut o ședință pe această temă și am constituit o comisie care se va deplasa la Costâna să vadă care este treaba. In funcție de ce se va găsi la fața locului, vom vedea ce măsuri se impun”, a completat șefa DGASPC, Liliana Flutur.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a solicitat un raport reprezentanților DGASPC și a dat asigurări că în cel mai scurt timp posibil va ajunge la Costâna combustibilul necesar punerii în funcțiune a centralei termice. (Cristina RUSTI)