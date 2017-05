200 de lei gigacaloria de la Thermonet, sugestia furnizorului de apă caldă și căldură în Suceava

Propunerea vine de la președintele firmei ADREM INVEST, Adrian Bodea, care coordonează atât firma de producție a agentului termic în municipiul Suceava – Bioenergy -, cât și pe cea de distribuție a apei calde și căldurii în oraș – Thermonet. In opinia surprinzătoare a lui Adrian Bodea, trebuie eliminate subvențiile la căldură, iar sucevenii racordați la rețeaua de termoficare să plătească gigacaloria la același preț plătit de cei care și-au instalat centrale termice de apartament

Adrian Bodea (foto), președintele firmei ADREM INVEST, acționarul majoritar al SC Thermonet SA, firmă care se ocupă de distribuirea energiei termice în sistem centralizat în municipiul Suceava, a anunțat ieri, într-o conferință de presă, că se are în vedere ca prețul gigacaloriei livrate sucevenilor dependenți de rețeaua publică de agent termic să ajungă la un preț comparabil cu cel al centralelor de apartament pe gaz, de aproximativ 200 de lei.

Adrian Bodea a spus că este de dorit eliminarea subvențiilor pentru producerea energiei termice în municipiul Suceava. “Tendința este corectă și eliminarea subvențiilor este de dorit, dar important este cum o faci și intervalul de timp în care o faci și ce faci cu banii pe care îi recuperezi”, a arătat Adrian Bodea. In calitatea sa de președinte al firmei ADREM INVEST, care coordonează și firma Bioenergy, producătorul de agent termic din municipiul Suceava, Adrian Bodea a explicat ieri că subvenția pe care municipiul Suceava o plătește către Bioenergy este de aproape patru ori mai mică față de suma plătită defunctei Termica și asta pentru că centrala Bioenergy este mult mai eficientă, astfel încât “prin înființarea Bioenergy, Primăria Suceava și-a redus subvenția substanțial”, a declarat președintele ADREM INVEST, Adrian Bodea. El își dorește să se elimine complet subvenția pentru agentul termic. In acest fel, consideră Bodea, se va ajunge la eficientizarea sistemului de termoficare. Totuși, Bodea recunoaște faptul că populația nu va putea suporta brusc costurile, dacă s-ar elimina imediat subvenția. „Trebuie să fie făcuți pași dintr-o parte și din alta. O ușoară creștere de preț cred că va fi, dar prețul trebuie să fie suportabil și comparabil cu prețul pe care îl plătește populația folosind alte surse”, a explicat Adrian Bodea. Ca atare, președintele ADREM INVEST este de părere că dacă o centrală termică de apartament ce folosește gazul natural are un cost de circa 200 de lei pe gigacalorie, și Thermonet trebuie să aibă prețul în aceeași zonă. „Nu putem să practicăm prețuri mult mai mari și trebuie să ne aliniem la acest nivel ca să fim competitivi și asta ne propunem, prin dezvoltările, prin inovațiile pe care vrem să le introducem, prin economiile pe care vrem să le realizăm să ajungem la un preț comparabil cu centrala de apartament, prezentând însă avantajul că nu există niciun pericol al folosirii soluției noastre”, a declarat Adrian Bodea. Președintele ADREM INVEST a spus, pe de altă parte, că nu este productiv să fie cumpărate de la falimentara firmă TERMICA stațiile de pompare și conductele.

“Pe 9 mai 2011 a fost semnat contractul prin care s-a născut proiectul Bioenergy. Ne-am asumat invesțitii de 2,5 milioane euro. Deși lucrăm pe pierdere acum, circa 4 milioane de lei pe an, în anul 2018 vom termina investițiile ce le-am angajat. Acestea vizează contorizarea modernă, realizarea unui sistem de monitorizare a pierderilor, dar și investiții în rețelele din rețeaua secundară a distribuției de agent termic. Mai sunt probleme ale Primăriei, care țin de stația de pompare și o porțiune de rețea primară care este responsabilă pentru cel puțin 10% din pierderi. Noi ne propunem să avansăm o soluție municipalității sucevene, să facem o investiție din fonduri proprii și în acest fel să rezolvăm problema pierderilor, precum și realizarea unei stații de pompare moderne”, a declarat Adrian Bodea. El apreciază că vor putea fi atrase fonduri, dar are nevoie și de un cadru legal pentru ca după realizarea investiției să poată fi închiriată Primăriei Suceava pentru că “nu trebuie să rămână în patrimoniul nostru”.

Pe de altă parte, “este contraproductiv să cumperi de la Termica stația de pompare și țevile, pentru care firma intrată în faliment cere 10 milioane de euro”, a spus Adrian Bodea, în opinia căruia se încearcă găsirea unei soluții care să presupună investiții minime. “Eu cred că tendința cu subvenția este corectă, eliminarea subvențiilor e de dorit. Noi sperăm să se elimine complet subvenția, dar trebuie să acceptăm că populația nu poate suporta creșterea bruscă a costurilor de la o zi la alta. Noi trebuie să fim competitivi și să ajungem la un preț compatibil cu centrala de apartament”, a arătat Adrian Bodea, care a recunoscut, pe de altă parte, că sunt dificultăți tehnice care nu permit încurajarea debranșărilor de la rețeaua publică de furnizare a agentului termic, și mai sunt și situații în care la un punct termic ce altădată deservea zeci de blocuri au rămas racordați doar doi consumatori, cărora nu le poți interzice accesul la utilitățile garantate de municipalitate. (N.R.)

Licitația privind modernizarea străzilor Mihail Sadoveanu și Bogdan Vodă a fost finalizată

u câștigătoare a fost desemnată firma SUCT, care va realiza lucrările pentru suma de 1.064.441,46 lei fără TVA pentru strada Mihail Sadoveanu și 257.263,75 lei fără TVA pentru strada Bogdan Vodă u în cazul în care nu vor fi alte contestații contractul ar putea fi semnat în perioada imediat următoare u

Primarul Ion Lungu a anunțat ieri că a fost clarificată licitația privind modernizarea străzilor Mihail Sadoveanu și Bogdan Vodă. După ce instanța a impus reluarea ofertelor, în urma desfășurării licitației, câștigătoare a fost desemnată firma SUCT, care va realiza lucrările pentru suma de 1.064.441,46 lei fără TVA pentru strada Mihail Sadoveanu și 257.263,75 lei fără TVA pentru strada Bogdan Vodă. Primarul Ion Lungu a arătat că, în măsura în care lucrurile merg bine, ordinul de începere a lucrărilor ar putea fi dat în acest an.

“Am mai clarificat o licitație. Sperăm ca de această dată să fie ultima contestare, la modernizarea străzilor Mihail Sadoveanu și Bogdan Vodă. Instanța ne-a impus să facem reluarea ofertelor. A fost declarată câștigătoare firma SUCT, pentru prima stradă, strada Mihail Sadoveanu, pentru valoarea de 1.064.441,46 lei fără TVA, iar pentru strada Bogdan Vodă 257.263,75 lei fără TVA. In măsura în care nu sunt contestații, vom putea, în termen de cinci zile să încheiem acest contract. Ar fi bine să fei așa pentru că aceste străzi sunt de mult promise sucevenilor, celor care locuiesc acolo. Au fost cele două pro­-bleme, cele legate de aducțiunile de apă și canalizare pe amândouă străzile, discutăm aici atât de Mihail Sadoveanu, cât și de Bogdan Vodă. S-au finalizat anul trecut, deci în măsura în care avem lumină verde, putem să dăm ordinul de începere a lucrărilor pentru asfaltare în acest an”, a declarat ieri primarul Ion Lungu.

Programul de reparații străzi are prinsă în bugetul din acest an suma de 21 de milioane de lei, un număr de aproximativ 150 de străzi urmând a fi reparate în acest an, dintre care 123 vor fi reabilitate prin plombare, iar alte 20 de străzi vor fi asfaltate. (A.I.)