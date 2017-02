20 de milioane de lei pentru amenajarea străzilor din municipiu

In acest an vor fi realizate lucrări de reparații pe 123 de străzi din municipiu și vor fi asfaltate alte 20 de străzi. Pe lângă sumele alocate din bugetul local, primarul Ion Lungu declară că lucrările la unele străzi vor fi finanțate și din fonduri guvernamentale

Primăria Suceava va aloca din bugetul local suma de 20 de milioane de lei pentru efectuarea lucrărilor de reparații la străzile din municipiu. Ion Lungu a arătat că vrea ca în acest an să fie efectuate lucrări de reparații pe 123 de străzi din municipiu și vor fi asfaltate alte 20 de străzi. Aceste lucrări vor fi finanțate atât din surse proprii, cât și din fonduri pe care Primăria va reuși să le atragă din programele guvernamentale. De asemenea, din această sumă vor fi realizate și lucrările pentru îmbunătățirea traficului în zona Calea Unirii, lucrări pe care Ion Lungu vrea să le înceapă cât mai curând, astfel încât circulația în zonă să se îmunătățească până la Paști, atunci când va fi din nou mai aglomerat decât de obicei.

“O problemă destul de așteptată și discutată în ceea ce privește aprobarea bugetului este cea legată de bugetul străzilor. Toată lumea își dorește, ca și mine, să fie toate străzile asfaltate, să fie cât mai normale din punct de vedere al circulației. In acest an avem prins în buget pentru acest capitol suma de 30.034.000 lei, ceea ce înseamnă 7,9% din buget. Aici sigur că sunt prinse sume pentru reparații străzi – 20 de milioane, pentru cheltuieli de capital – 7,7 milioane și, de asemenea, pentru sistematizare rutieră – două milioane de lei.

Vom avea un proiect de reparații ambițios în acest an pe care îl vom aproba după ce aprobăm bugetul, într-o ședință de Consiliu Local voi avea discuții cu domnii consilieri. Propun un număr de 123 de străzi care vor fi reparate prin plombare și un număr de 20 străzi realizate covoare asfaltice. Aici discutăm din surse proprii și de la CNDR și discutăm de străzile care au fost licitate încă de anul trecut: Constantin Moraru – Ițcani, Lev Tolstoi - Burdujeni Sat, Mihail Sadoveanu, Bogdan Vodă de pe Serpentine și Zamca – aici încă este o contestație -, Traian Tăranu – pe care vrem să o facem pe un kilometru în acest an, străzileTraian Popovici din cartierul Laniște și Pictor Dumitru Dacian și Eugen Lovinescu din Aleea Dumbrăvii pe PNDL, iar din surse proprii, reabilitarea prin asfaltare totală: Ciprian Porumbescu, Anastasie Crimca, Trandafirilor, Mărășești, Curtea Domnească – unde am spus că vrem să facem o reabilitare totală a străzii, Scurtă, Dragoș Vodă, Sublocotenent Turturică din Ițcani, Aleea Nucului, Eternității, Florilor și Ion Irimescu, care merge către Moara. De asemenea, vrem să efectuăm lucrări de reparații la alte 123 de străzi”, a arătat ieri primarul Ion Lungu.

Acesta a mai arătat că își dorește ca în acest an să repare cât mai multe străzi din municipiu, astfel încât să se circule normal pe mare parte din străzile din Suceava. (O.S.)