18 medici si 9 asistenți medicali din Spitalul Judetean Suceava au fost confirmati pozitiv la testul pentru Coronavirus

Situația cazurilor pozitive de COVID-19 în rândul personalului medical de la Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, la data de 23 martie 2020, este următoarea: 18 medici (6%) și 9 asistenți medicali (2%) au fost confirmați pozitiv la infecția cu noul coronavirus. La această oră, ei sunt internați la izolare în secția extinsă de Boli Infecțioase.



“Precizăm că, de la apariția primelor cazuri de COVID-19 în România, spitalul nostru a făcut toate eforturile și a luat toate măsurile care au fost posibile pentru pregătirea unității medicale față de cazurile de infectare cu noul coronavirus: intervenții de ordin investițional în secțiile de Boli Infecțioase și Pneumologie, pregătirea spațiului pentru linia de analiză a probelor, achiziția echipamentelor și a materialelor necesare secțiilor pentru a fi protejate în fața virusului, în condițiile de dificultăți majore create de furnizorii care se aprovizionau din China.

Toate echipamentele care au putut fi achiziționate în noile condiții de pe piață au fost cumpărate; în punctele sensibile din spital, precum UPU, Boli Infecțioase, Pneumologie și ATI numărul dezinfecțiilor a crescut la 3-4/zi; personalul a fost instruit și strictul necesar a fost asigurat. În secția Boli Infecțioase au fost asigurate permanent combinezoane de protecție pentru personalul de intervenție la cazurile suspecte și confirmate cu COVID-19.

Din păcate, ne-am confruntat atât cu cazuri nedeclarate în privința istoricului de călătorie sau a contactelor cu persoane venite din zone de risc, cât și cu o criză mondială în ceea ce privește echipamentele de protecție, situație care nu este specifică Spitalului Județean Suceava, ci tuturor spitalelor din lume, la această oră. Nu a fost neglijență din partea noastră, am făcut tot ce am putut și am achiziționat toate materialele de protecție pe care le-am găsit pe piață.

Unii dintre furnizori nu au mai răspuns, alții au reziliat contractele deoarece nu mai aveau de unde să se aprovizioneze. Am căutat permanent soluții, în condiții de resurse limitate. Este un război global cu noul coronavirus și în această luptă efortul trebuie să fie comun. Nici cetățeanul, nici spitalul nu poate să lupte singur”, a declarat managerul Spitalului Judetean Suceava, economistul Vasile Rîmbu.

In ultimele zile, dupa declansarea corona-crizei si inmultirea alarmanata a numarului de medici din cadrul Spitalului Judetean confirmati pozitiv, sindicatele cadrelor sanitare, Colegiul Medicilor si multi oameni au acuzat faptul ca personalul medical de la Suceava nu este protejat suficient si lipsesc echipamentele de protectie. Comitetul Director al Spitalului a emis un comunicat de presa prin care explica masurile luate pentru protectia pacientilor si personalului din Spitalul Juetean in contextul pandemiei de coronavirus:

“In contextul situației generate de pandemia de Coronavirus – COVID – 19, principala noastră preocupare rămâne grija pentru pacienți și personalul medical.

Ne dorim ca toți pacienții să fie în siguranță și să beneficieze de cele mai bune condiții de diagnostic și tratament.

Deopotrivă, ne concentrăm atenția asupra protecției medicilor, asistenților și personalului auxiliar împotriva factorilor care ar putea să reprezinte un pericol de infectare.

Principalele măsuri luate de conducerea unității:

A. Triajul epidemiologic al pacienților

Prima etapă a triajului pacienților are loc la nivelul celor 3 corturi

amenajate: 2 la spitalul nou și 1 la spitalul vechi.

B. Circuite separate pentru pacienții cu patologie respiratorie acută

La nivelul spitalului au fost create circuite interne pentru a evita

contactul pacienților cu patologii acute care suferă de alte afecțiuni. Astfel, pacienții oncologici, cu diabet, cu boli cardiovasculare, dar și femeile însărcinate sau pacienții cu alte patologii nu se vor intersecta cu pacienții care au simptomatologii similare celei întregistrată în cazul COVID-19 (febră, tuse, dificultăți de respirație).

C. Spații speciale amenajate pentru izolarea cazurilor suspecte de boli infecțioase

1. SECTIA BOLI INFECTIOASE

Pacienții gravi (cu insuficiență respiratorie acută)

La parterul secției de Boli Infecțioase s-a amenajat un spațiu special,

cu un număr de 18 paturi, dotat cu echipamente și aparatură medicală specifică pentru acordarea asistenței medicale la cel mai înalt nivel, respectiv:

– 18 monitoare funcții vitale

– 18 injectomate

– 7 ventilatoare (spitalul județean dispune de 35 ventilatoare și, dacă necesitățile vor impune, se pot mobiliza și utiliza la fiecare pat, ultimul achiziționat la data de 12.03.2020)

– 6 console pentru fluide medicale care asigură necesarul de aer comprimat, precum și prizele pentru aparatură specifică;

Toate cele 18 paturi beneficiază, permanent, de oxigen – 35 prize

Pentru acest compartiment este asigurată o linie de gardă cu

medici și asistenți de terapie intensivă, care își vor desfășura activitatea împreună cu medicii infecționiști și asistenții de specialitate.

Structura spitalului județean asigură un potențial de 136 de paturi de terapie intensivă, astfel: 32 secția ATI, 14 secția Cardiologie, 8 secția Neurologie, 35 secția Boli Infecțioase, 25 secția Ingrijiri Paliative, 22 secția Pneumologie.

In cadrul secției de terapie Intensivă își desfășoară activitatea un număr de 12 medici specialiști, din care 2 sunt încadrați cu contracte de prestări servicii.

In cadrul acestui compartiment, circuitele funcționale respectă, întrutotul, constrângerile epidemiologice legale în vigoare:

– spații separate pentru intrare, echipare și ieșirea din ture a personalului medical sanitar;

– circuite corespunzătoare pentru pacienții internați.

De asemenea, un număr de 311 de paturi beneficiază de prize de oxigen, fluide medicale, aer comprimat, etc.

2. SECTIA PNEUMOLOGIE

– au fost externați bolnavii cronici și au fost pregătite saloanele pentru a putea prelua bolnavi, în cazul în care nu vor mai fi paturi disponibile în cadrul secției de Boli Infecțioase;

– achiziționarea și dotarea secției de Pneumologie cu 61 paturi noi, noptiere și saltele;

– instalarea a 22 prize de oxigen, aer comprimat, fluide medicale;

– circuite conform normelor antiepidemice;

– asistența medicală este asigurată de personal de specialitate: medici, asistente, infirmiere, îngrijitoare

3. Pacienți cu simptomatologie minimă, suspecți de infecție cu coronavirus

Pentru pacienții cu simptomatologie minimă au fost disponibilizate un număr de 28 de paturi, la spitalul vechi, în cadrul Compartimentelor Dermatologie și Geriatrie.

Asistența medicală este asigurată, permanent, de către medici infecționiști, fiind organizată și o linie de gardă, precum și de asistenți medicali de specialitate.

Sunt asigurate circuite funcționale corespunzătoare din punct de vedere epidemiologic.

Există spațiu special amenajat pentru consultații, triaj, saloane recoltări probe biologice, asigurându-se circuitul epidemiologic al bolnavilor, astfel încât să se evite contactele între pacienți.

D. Asigurarea echipamentelor de protecție și produse dezinfectante pentru personalul medical

Personalul medical care intră în contact cu pacienții cu simpotome respiratorii utilizează echipamente de protecție de unică utilizare.

Există dispensere cu soluții dezinfectante, folosite atât de personalul din spital cât și de pacienți. In cursul anului au fost aprovizionate cantități mari cu aceste materiale . Ne-am fi dorit și poate nevoile ar fi fost mai consistente, însă, din păcate, acestea au fost posibilitățile în piața, indiferent unde ar fi fost ele.

E. Proceduri complexe de curățenie, dezinfecție și nebulizare

O atenție deosebită a fost acordată tuturor spațiilor din spital, toate secțiile fiind dotate cu materiale și echipamente necesare, inclusiv sisteme uu, pentru dezinfecția posibilelor spații contaminate (Anexa nr.2). Activitățile de curățenie, dezinfecție și nebulizare se efectuează ori de câte ori este nevoie. Privind cu obiectivitate, observăm că eforturile noastre au fost îndreptate pentru satisfacerea nevoilor imediate.

Din păcate, mulți furnizori n-au avut la dispoziție echipamentele și materialele dorite de noi.

MĂSURI SUPLIMENTARE

• Solicitarea de teste rapide pentru diagnosticare COVID-19 de la S.C. UNIFARM S.A. – 2000 buc, în valoare de 89.321 lei, ce urmează a fi primite în această săptămână:

• Finalizarea amenajării spațiului în care a funcționat S.C. MED NEW LIFE S.R.L. și înființarea unui laborator de diagnostic și confirmare a infecției cu COVID-19;

• Finalizarea instalării echipamentului QUANT STUDIO5 REALTIME PCR, primit în comodat de la Universitatea Suceava;

• Achiziția, prin SICAP, de reactivi pentru efectuarea testelor, ce urmează a fi livrate în această săptămână.

Spitalul Județean Suceava este de câțiva ani, nu puțini (12) într-un susținut efort de îmbunătățire a imaginii sistemului sanitar românesc, având în centrul preocupărilor sale SIGURANȚA, SĂNĂTATEA PACIENTULUI SI A PERSONALULUI MEDICAL.

N-am fost singuri și nici în această situație delicată nu suntem.

Eforturile noastre sunt conștient susținute, așa cum au fost și în anii din urmă, de Consiliul Județean Suceava care, și în acest moment dificil finanțează achiziționarea de 50 aparate de ventilație mecanică.

Cât am reușit? O dovedește faptul că la nivel național unitatea noastră spitalicească a început să fie un reper în privința performanței, ordinii și disciplinei.

Nu am făcut rabat de eforturi, nici în aceste timpuri, nu prea favorabile, ce le petrece întreg mapamondul.

Am arătat mai sus, ceea ce am făcut și am putut face într-un context care ne-a favorizat și vrem să subliniem cu tărie

NU A FOST VORBA ȘI NU ESTE VORBA DE NEGLIJENȚĂ!

ESTE VORBA DE NEPUTINȚA ÎNTREGII OMENIRI, ÎN FAȚA UNUI FLAGEL.

Nu ne satisface o asemenea constatare, însă cerem clemență și înțelegere și pentru noi care nu suntem supraoameni.

SUFERIM ALATURI DE DVS! pentru că nici noi nu suntem iertați de aceste amenințări.

Pentru a ne fi mai ușor în a trece cu bine de această situație este absolut necesar să depunem aceleași eforturi, indiferent dacă, suntem PACIENȚI sau PERSONAL MEDICAL. (COMITETUL DIRECTOR, SPITALUL JUDETEAN DE URGENȚĂ ”SFÂNTUL IOAN CEL NOU” SUCEAVA)