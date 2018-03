18 cazuri de gripă diagnosticate în ultimele zile în judeţul Suceava

Numărul cazurilor de gripă creşte de la o săptămână la alta, după cum arată datele făcute publice de DSP Suceava. Toţi cei 18 pacienţi sunt internaţi şi urmează tratament de specialitate. In ultima săptămână, peste 3.700 de suceveni au ajuns la medic din cauza răcelilor

După cum reiese din datele statistice transmise de Direcţia de Sănătate Publică Suceava, în ultima săptămână au fost confirmate 18 cazuri de gripă printre suceveni. Este vorba despre şapte adulţi cu vârsta cuprinsă între 50 şi 64 de ani, şase persoane cu vârsta peste 65 de ani şi cinci suceveni cu vârsta între 15 şi 49 de ani. Toţi aceşti 18 pacienţi diagnos­ticaţi cu gripă sunt în pre­zent internaţi şi urmează tra­­tament de specialitate.

Numărul pacienţilor care au ajuns la medic din cauza răcelilor în ultimele şapte zile a fost de 3.726. Mai exact, la nivelul judeţului Suceava s-au înregistrat 2.842 de cazuri de îmbolnăviri prin infecţii acute ale căilor respiratorii superioare. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la copiii cu vârste între 5 şi 14 ani, respectiv 917 cazuri, iar în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 49 de ani au fost diagnosticaţi 631 de suceveni. La copiii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 4 ani au fost 488 de cazuri de îmbolnăviri, iar în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 50 şi 64 de ani au fost 327 de cazuri. In rândul nou-născuţilor cu vârsta de până într-un an au fost 247 de cazuri, pentru ca cele mai puţine cazuri, şi anume 232, să fie înregistrate în rândul persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani. Dintre pacienţii diagnosticaţi cu infecţii acute ale căilor respiratorii superioare,103 au fost internaţi în spital pentru tratament de specialitate. In aceeaşi perioadă, la nivelul judeţului Suceava s-au mai înregistrat şi 866 de cazuri de pneumonii, şi acestea fiind în creştere faţă de cele din săptămâna anterioară. 102 pacienţi au necesitat spitalizare. Cele mai multe îmbolnăviri, în număr de 194, s-au înregistrat în rândul sucevenilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 49 de ani, categorie urmată de copiii cu vârsta între cinci şi 14 ani, în rândul cărora au fost 165 de pacienţi. Printre sucevenii cu vârsta cuprinsă între 50-64 de ani au fost 136 de cazuri de pneumonii, iar la copiii cu vârsta cuprinsă între doi şi patru ani au fost 131 de cazuri de pneumonii. Printre sucevenii cu vârsta de peste 65 de ani s-au înre­gistrat 126 de cazuri de pneumonie şi 114 nou-născuţi au fost diagnosticaţi cu pneumonie.

Reprezentanţii DSP Suceava au anunţat că s-au epuizat toate cele 33.000 de doze de vaccin antigripal care au fost repartizate judeţului nostru de către Ministerul Sănătăţii. (Cristina RUSTI)