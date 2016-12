17 artiști de muzică ușoară și populară vor cânta la petrecerea de Revelion organizată de municipalitate

Printre artiștii care vor urca pe scena din parcarea Iulius Mall anul acesta se numără Lora, Roxana Nemeș și Alessia, precum și mai mulți artiști de muzică populară, printre care și Călin Brăteanu, Adriana Bucevschi, Alexandru Recolciuc, Sorin Filip și Fanfara “La Stamate”. Revelionul în aer liber va începe la ora 20.30 și se va încheia în jurul orei 00.45

17 artiști de muzică ușoară și populară îi vor încânta pe suceveni în noaptea dintre ani, la petrecerea de Revelion organizată de municipalitate în parcarea Iulius Mall. Este al treisprezecelea an în care Primăria Suceava organizează Revelionul în aer liber pentru suceveni. Printre artiștii care vor urca pe scenă anul acesta se numără Lora, Roxana Nemeș și Alessia, precum și mai mulți artiști de muzică populară, printre care și Călin Brăteanu, Adriana Bucevschi, Alexandru Recolciuc, Sorin Filip și Fanfara “La Stamate”. “Conform tradiției, pentru al 13-lea an consecutiv, Primăria Municipiului Suceava organizează Revelionul în aer liber. Acesta va începe la ora 20:30 și se va încheia în jurul orei 00:45. Cred că va fi muzică pentru toate vârstele și pentru toate gusturile. Artiștii de muzică ușoară care vor cânta pentru suceveni în noaptea de Revelion sunt: Lora, Roxana Nemeș și Alessia. Am înțeles că aceștia sunt cei apreciați de tineri. Dintre interpreții care vor cânta muzică populară vor fi prezenți la Suceava în noaptea dintre ani: Călin Brăteanu, Adriana Bucevschi, Doina și Ciprian Petroaie, Nicolae Vieru, Dana Dăncilă, Alexandru Recolciuc, Gabriela Teișanu, Gheorghe Finiș, Anca Ilca Mureșan, Cristina Gheorghiu, de la care voi lua microfonul la miezul nopții, când voi deschide sticla de șampanie, Sorin Filip, Andra Matei și Fanfara “La Stamate”, a arătat ieri primarul Ion Lungu. (A. IONICA)