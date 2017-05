156 de premii pentru elevii suceveni la etapele naționale ale olimpiadelor școlare

Inspectorul general Gheorghe Lazăr a evidențiat ieri faptul că, acest număr se va modifica până la finalul anului școlar, întrucât unele competiții sunt încă în desfășurare și cu siguranță elevii noștri vor mai obține și alte premii importante

156 de elevi suceveni au obținut premii în acest an școlar la etapele naționale ale olimpiadelor școlare. Totuși, inspectorul general Gheorghe Lazăr a evidențiat ieri faptul că, acest număr se va modifica până la finalul anului școlar, întrucât unele competiții sunt încă în desfășurare și cu siguranță elevii noștri vor mai obține și alte premii importante. In acest an olimpicii suceveni au obținut la fazele naționale ale olimpidelor școlare trei medalii de aur, opt medalii de argint, 14 medalii de bronz, 19 premii I, 17 premii II, 24 de premii III, 43 de mențiuni, 17 premii speciale, trei mențiuni speciale, trei mențiuni de onoare și cinci mențiuni din partea ISJ Suceava.

De asemenea, județul nostru se mândrește cu un număr de șase elevi care s-au calificat la etapele internaționale ale olimpiadelor, dintre care doi ștefanisși, doi elevi ai Colegiului Național “Petru Rareș“, un elev al Colegiului Național ”Nicu Gane” Fălticeni și un elev al Colegiului Militar ”Stefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc.

Stefaniștii David Cornel Turturean (calificat în lotul lărgit al României) și Paul Rebenciuc (calificat direct, fără baraj și datorită rezultatelor de anul trecut) vor participa în acest an la etapa internațională a Olimpiadei de astronomie și astrofizică; Ana Maria Cotun, elevă la Colegiul Național ”Nicu Gane” Fălticeni participă în acest an la Balcaniada de geografie; Sabina Calisievici, elevă la Colegiul Militar ”Stefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc participă în acest an la etapa internațională a Olimpiadei de geografie; Ana Maria Țebrean și Irina Elena Popescu eleve la Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava vor participa în acest an la etapa imternațional a Olimpiadei ”Lectura ca abilitate de viață”.

In acest an au participat la etapele naționale ale olimpiadelor un număr de 243 de elevi din județul nostru. (A.I.)