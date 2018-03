1,5 lei/oră – noua taxă introdusă de la 1 aprilie la parcările subterane din Suceava

„Nu este o păcăleală”, a dat asigurări primarul de Suceava. Ion Lungu a spus că, având în vederea faptul că déjà pentru locurile de parcare de la suprafață este instituită o taxă de 2 lei pe oră, se încearcă, totuși, ca prin acest tarif de 1,5 lei/oră să se încurajeze folosirea parcărilor subterane

Începând cu data de 1 aprilie, va putea intra în vigoare măsura instituirii unei taxe de 1,5 lei pe oră pentru folosirea parcărilor subterane din zona centrală a municipiului Suceava. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu, în conferința de presă de miercuri. Edilul sucevean a explicat că în ședința de Consiliu Local de la finele lunii martie va propune un proiect de hotărâre prin care se va institui o taxă de 1,5 lei pe oră pentru folosirea acestor parcări, cu începere de la 1 Aprilie. „Nu este o păcăleală”, a dat asigurări primarul de Suceava. El a adăugat că în luna martie a acestui an expiră perioada de cinci ani de monitorizare a investiției realizată pe fonduri europene, interval de timp în care a fost strict interzisă orice fel de taxă. Prin urmare, după acest interval, municipa­litatea are libertate deplină de a renunța la gratuitatea pentru folosirea parcărilor subterane construite cu fonduri europene și de a impune o anumită taxă, în funcție de cum consider necesar. Primarul a spus că, având în vederea faptul că déjà pentru locurile de parcare de la suprafață este instituită o taxă de 2 lei pe oră, se încearcă, totuși, ca prin acest tarif de 1,5 lei/oră să se încurajeze folosirea parcărilor subterane.

De asemenea, Ion Lungu a spus că s-a luat în considerare, la un moment dat, o eventual facilitate pentru cei din zonă, dar apoi s-a renunțat la asigurarea unor facilități pentru aceștia – cel puțin așa va figura în proiectul de hotărâre al Consiliului Local pe care Ion Lungu îl va supune aprobării la finele acestei luni – pentru a se evita diverse probleme legate de o asemenea decizie. Edilul a menționat că se vor face modificări la intrările și ieșirile din parcări, pentru sincronizarea aparatelor. (D.P.)