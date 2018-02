14,5 milioane de lei prejudicii şi peste 126 de milioane de lei abateri financiar-contabile, în urma controalelor Curţii de Conturi în judeţ

Potrivit raportului făcut public de Curtea de Conturi – Camera de Conturi Suceava, cele mai mari prejudicii şi abateri financiar contabile s-au înregistrat la SC Servicii Comunale SA Rădăuţi, la Consiliul Judeţean – Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri şi la Primăria Scheia

Raportul privind finanţele publice locale, publicat ieri pe pagina proprie de internet de Curtea de Conturi a Ro­­mâ­niei – Camera de Conturi Suceava, arată că, în urma controalelor din anul 2017 pentru anul 2016, valoarea totală a sumelor estimate ale abaterilor constatate la nivelul celor 48 de entităţi ­ve­rificate în judeţul nostru, din care 45 de unităţi administrativ – teritoriale (UAT), inclusiv Consiliul Judeţean Suceava şi trei entităţi economice aflate în subordinea UAT-urilor, valoarea totală a prejudiciilor constatate a fost de 14, 523 milioane de lei. Valoarea totală a abate­rilor financiar contabile constatate este de 8 ori mai mare, respectiv 126,467 milioane de lei.

1,24 milioane de lei prejudiciu şi 2,35 milioane de lei abateri financiar-contabile la SC Servicii Comunale SA Rădăuţi

Una dintre cele mai mari sume în­re­gistrate la capitolul prejudicii, cu ex­cep­ţia celor constatate în cadrul Di­­recţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri aparţinând CJ Suceava şi la Comuna Scheia, se re­găseşte la SC Servicii Comunale SA Rădăuţi. Inspectorii Curţii de Conturi au constatat la societatea aflată în subordinea Consiliului Local municipal Ră­dăuţi un prejudiciu aferent anului 2016 de 1,246 milioane de lei şi abateri financiar contabile de 2,357 milioane de lei.

La această societate s-au constatat abateri privind înregistrarea eronată în evidenţa contabilă a unor operaţiuni şi reflectarea lor în situaţiile financiare, respectiv majorarea nelegală a debitului contului de rezultat reportat şi efectu­area unor operaţiuni finan­­ciar-contabile de regularizare, fără existenţa documen­telor justificative. De asemenea, nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă veniturile din tranzacţionarea certificatelor de gaze. Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. „Servicii Comunale” S.A. Rădăuţi nu a fost supus aprobării şi nu a fost aprobat de Consiliul Local Rădăuţi. Au fost încasate venituri pentru servicii de combatere mecanizată a poleiului pe trotuare, pentru care nu a fost stabilit şi aprobat un tarif de către Consiliul Local, servicii care au fost decontate de către UATM Rădăuţi. Au fost stabilite, facturate şi încasate de către S.C. „Servicii Comunale” S.A. Rădăuţi venituri peste consumurile reale de energie electrică pentru activitatea de iluminat public şi au fost identificate abateri de la legalitate şi regularitate privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului. Au fost efectuate cheltuieli reprezentând servicii de consultanţă, pentru care nu există documente corespunzătoare de recepţie şi efectuarea de achiziţii de combustibil cu nerespectarea prevederilor contractuale privind preţul de achiziţie. Au fost decontate servicii de prestări servicii salubrizare, fără documente care să justifice realitatea operaţiunilor, către un agent economic care nu este autorizat pentru exercitarea activităţii de salubrizare în Municipiul Rădăuţi şi în condiţiile în care, în conformitate cu prevederile legale şi a contractului de delegare, subconcesionarea serviciului public de sa­lu­britate duce la încetarea contractului de delegare a gestiunii a serviciului pu­blic de salubrizare. Nu au fost calculate, înregistrate în evidenţa contabilă sintetică şi analitică şi virate la bugetul local al Unităţii Administrativ – Teritoria­le Municipiul Rădăuţi obligaţiile fisca­­le reprezentând impozitul pe mij­­loacele de transport şi taxa pentru vehicule lente.

Prejudiciu de 4,24 milioane de lei, abateri financiar – contabile de 1,59 milioane de lei la Primăria Scheia

In urma controalelor efectuate de inspectorii Curţii de Conturi la UAT Sche­ia, s-a calculat un prejudiciu de 4,249 milioane de lei şi abateri financiar –contabile de 1,591 milioane de lei. Curtea de Conturi a constatat la Primăria comunei Scheia că în anul 2016 au fost abateri privind înregistrarea eronată a lucrărilor de reparaţii capitale pentru ca­re au fost efectuate în plăţi de la titlul II ”Bunuri şi servicii, studii de fezabilitate şi proiecte tehnice înregistrate în conturi de active şi nu ca active fixe în curs de execuţie, pentru care s-a calculat în mod eronat amortizare. De asemenea, nu au fost înregistrate în perioada 2012 – 2017 intr­ă­­rile/ieşirile de terenuri din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale rezultate din operaţiuni de schimburi de teren şi respectiv vânzări de teren.

La U.A.T.C. şcheia nu a fost stabilit, înregistrat, urmărit şi încasat impozitul pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice (I.F., P.F.A şi I.I.), înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Su­ceava cu puncte de lucru în funcţiune pe raza comunei Scheia. In plus, nu au fost declarate în vederea impozitării şi nu au fost impozitate mijloacele de transport deţinute de persoanele juridice, care fi­gurează ca fiind înmatriculate în eviden­ţa Serviciului public comunitar „Re­gim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor”. De asemenea, nu au fost respectate prevederile legale privind destinaţia creditelor bugetare, astfel încât din bugetul de venituri şi cheltuieli au fost efectuate în mod eronat, plăţi pentru activele fixe de la titlul II – bunuri şi servicii şi nu de la titlul XII – active nefinanciare.

Prejudiciu de 3,7 milioane de lei, abateri financiar – contabile de 38,6 milioane de lei la CJ Suceava

La Unitatea Administrativ – Terito­rială Judeţeană (UATJ) Suceava – Consiliul Judeţean, controalele Curţii de Conturi au scos la iveală un prejudiciu total de 3,734 milioane de lei, cea mai mare sumă fiind identificată la Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri din subordinea CJ -3,48 milioane de lei şi abateri financiar -– contabile de 38, 6 mi­­lioane de lei, din care 20,6 milioane de lei provenind de la unitatea administrativă judeţeană ca atare, 14,31 ­mi­lioane de la aceeaşi Direcţie Judeţeană de Drumuri şi Poduri şi 3,64 milioane de lei de la Muzeul Bucovinei. Astfel, la U.A.T.J. Suceava s-au constatat abateri de la legalitate privind neînregistrarea în evidenţa contabilă a activelor fixe aparţinând domeniului public şi privat al judeţului Suceava date în admi­nistrare, în baza unor Hotărâri ale Con­siliului Judeţean şi a protocoalelor de predare primire, precum şi necalcularea şi neînregistrarea în evidenţa contabilă a amortizării aferentă unor active corporale din domeniul privat aflate în patrimoniul entităţii. La ordonatorul terţiar de credite finanţat din bugetul judeţean, Muzeul Bucovinei Suceava, au fost identificate abateri de la legalitate şi regularitate privind organizarea şi efectuarea reevaluării patrimoniului. La Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Suceava s-a constatat că lucrările de asfaltare cu îmbrăcăminte bituminoasă uşoară, efectuată în două straturi, în intravilanul localităţilor, nu au fost înre­gistrate corespunzător în evidenţa con­tabilă sintetică şi analitică, având în ve­dere faptul că prin executarea lucră­rilor de modernizare au fost schimbaţi parametrii tehnici ai drumurilor respective, inclusiv categoria de drum, din drumuri pietruite în drumuri asfaltate. la Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Suceava, ordonator terţiar de credite finanţat din bugetul judeţean, au fost efectuate plăţi nelegale prin acceptarea la plată şi decontarea lucrărilor de între­ţinere şi reparaţii drumuri sub formă de straturi bituminoase foarte subţiri (tratamente sllury seal), prin dublarea supra­fe­ţelor efective din teren. In plus, la ordonatorul principal de credite U.A.T.J. Suceava au fost identificate abateri de la legalitate şi regularitate privind cheltuielile de capital, care au determinat angajarea şi efectuarea de plăţi nelegale, aferente obiectivului de investiţii: „Proiectarea, construcţia şi punerea în funcţiune a staţiei de tra­tare a levigatului, a staţiei de sor­tare, inclusiv construirea facili­tăţilor auxiliare la depozitul ecologic de la Moara”. (Neculai ROSCA)