140.000 de suceveni lucrează în străinătate

Este estimarea președintelui Consiliului Județean Suceava Gheorghe Flutur la întâlnirea cu Diaspora suceveană. Pe de altă parte, de pe Aeroportul “Stefan cel Mare” din Salcea – Suceava, sunt 11 destinații internaționale

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ieri la deschiderea manifestărilor prilejuite de începerea celei de-a doua ediții a Lunii Diasporei, proiect promovat de CJ Suceava că în ultimii ani Aeroportul Suceava s-a dezvoltat și ca urmare a implicării diasporei sucevene. “Aeroportul Suceava are acum 11 destinații cu ajutorul diasporei și știu că așteptați și Barcelona și Paris și Bruxelles sau Munchen” a arătat Gheorghe Flutur. El a reamintit la întâlnirea organizată ieri cu sucevenii din Diaspora că doar în urmă cu un an se deschidea prima cursă internațională de pe Aeroportul Suceava după modernizare iar acum numărul de pasageri doar în primele șapte luni se ridică la 130.000, iar până la sfârșitul anului va atinge 250.000. „Liniile internaționale le-am deschis în cea mai mare parte cu dumneavoastră cei din Diaspora. Stiu că așteptați Barcelona, Paris și Bruxelles și, probabil că mâine vom discuta cu regiunea Schwaben și relația Suceava-Memmingen, lângă Munchen, și așa mai departe. Dar fără dumneavoastră nu puteam să organizăm acest lucru”, a transmis Gheorghe Flutur. El a în declarația sa „grupul de la Torino” care a făcut ca Tarom să debuteze cursele low-cost cu o cursă Suceava-Torino. „S-a creat o masă critică la capăt de linie”, a spus Flutur, făcând referire la grupurile de suceveni care au făcut posibile aceste curse externe. Președintele Consiliului Județean a subliniat că autoritățile sucevene au o obligație pentru cei peste 140.000 de suceveni care sunt la muncă în străinătate. El repus în discuție faptul că se află în lucru studiul de fezabilitate ce vizează extinderea terminalului aeroportului sucevean pentru a se reuși procesarea a 600 de pasageri pe oră, dar că până atunci se vor monta containare pentru realizarea procesării pasagerilor pe aeroport. El a arătat că se va extinde și parcarea Aeroportului, cea veche nemaiputând face față noilor solicitări. pe de altă parte, sucevenii din diaspora au arătat că sunt mulțumiți de felul în care s-a dezvoltat Aeroportul “Stefan cel Mare” de la Salcea – Suceava, dar au considerat că o autostradă către vest este de asemenea cvel puțin la fel de utilă. Ei apreciază că este bine că autoritățile județene sucevene acționează pentru dezvoltarea Aeroportului Suceava, dar consideră că este mai util să se facă demersuri pentru o autostradă.O femeie plecată din Frasin și care face menaj în Belgia fiind profesoară de muzică anterior în România, soțul ei, veterinar fiind, lucrând în domeniul construcțiilor a arătat: “nu am plecat că nu am avut bani, ci pentru că mi-am dorit un alt viitor pentru copii. Ea speră în fiecare an să aibă motivația să revină acasă, mai ales că îi este dor, dar că de fiecare dată constată că nu are de ce, iar acum fiica ei a reușit la facultate și i-a spus că ea nu are de ce să se întoarcă. O autostradă ar putea fi o modalitate mai la îndemână pentru a reveni în spațiul natal (N.R.)