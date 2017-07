123 de candidați vor susține astăzi proba scrisă din cadrul concursului de directori de școli

Dintre candidații cu dosare validate, 86 candidează pentru funcția de director și 37 pentru funcția de director adjunct. In județul Suceava există 107 posturi vacante, din care 77 de director și 30 de director adjunct

123 de candidați vor susține astăzi proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a funcțiilor de conducere în învățământul preuniversitar Suceava. Dintre candidații cu dosare validate 86 candidează pentru funcția de director și 37 pentru funcția de director adjunct. In județul Suceava există 107 posturi vacante, din care 77 de director și 30 de director adjunct. Numărul de dosare nu reflectă numărul de candidați care au fost validați, aceasta în condițiile în care o persoană își poate depune candidatura atât pentru a ocupa funcția de director cât și pe cea de director adjunct dintr-o anumită instituție de învățământ, în cazul în care ambele sunt vacante. De asemenea, un candidat își poate depune dosarul pentru a ocupa un post de conducere în mai multe unități de învățământ. Conform calendarului de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, proba scrisă se va desfășura pe 17 iulie. In perioada 17-18 iulie va fi elaborat graficul de desfășurare a probelor de evaluare a curriculum-ului vitae și de interviu și transmiterea graficului de desfășurare a acestor probe către Ministerul Educației Naționale și ministerele de resort, dacă este cazul. Incepând cu data de 19 iulie și până pe 31 iulie 2017 va avea loc organizarea și desfășurarea probelor de evaluare a curriculum-ului vitae și a probei de interviu și soluționarea contestațiilor înregistrate. Cel târziu pe 2 august vor fi afișate rezultatele finale, urmând ca cel târziu pe 4 august să fie validate rezultatele finale în consiliul de administrație al Inspectoratului Scolar și să fie transmise Ministerului Educației Naționale. In perioada 21-23 august vor fi emise deciziile de numire în funcție începând cu 1 septembrie (prin concurs sau prin detașare în interesul învățământului). (Alexandra IONICA)