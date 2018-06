11 luni de închisoare pentru un tânăr care s-a bătut în restaurantul Murilo

Ionuţ Holub, de 29 de ani, a fost condamnat la 11 luni de închisoare după ce a fost implicat într-o bătaie generală în seara de Revelion a anului 2015

La data de 6 iunie 2018, poliţiștii suceveni au primit spre punere în executare mandatul de executare a pedepsei cu închisoarea emis de Judecătoria Su­ceava pe numele lui Ionuţ Holub, în vârstă de 29 de ani, din municipiul Suceava, prin care acesta a fost condamnat la 11 luni de închisoare pentru comiterea de lovire sau alte violenţe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Pentru punerea în executare a mandatului, o echipă operativă din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale s-a deplasat la domiciliul condamnatului, unde a fost găsit și escortat la Penitenciarul Boto­șani.

La data de 25 ianuarie 2016, în urma cercetărilor făcute cu privire la scandalul produs la 1 ianuarie în localul Murilo din municipiul Suceava, s-a dispus efectuarea urmăririi penale faţă de suspecţii Nicolae C., de 16 ani, Ionuţ – Vasile – Petru Păstru, de 20 de ani, Iulian – Daniel Atoderesei, de 18 ani, toţi din comuna Scheia, Cătălin – Constantin Chiteală, de 36 de ani, Cătălin – Ionuţ Dumencu, de 21 de ani, Ionuţ Holub, de 26 de ani și Adrian L., de 17 ani, toţi din municipiul Suceava, sub aspectul comiterii infracţiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice și a cinci infracţiuni de lovire sau alte violenţe. Cei șapte indivizi au fost reţinuţi pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reţinere și Arest Preventiv al IPJ Suceava. In acest caz, cercetările sunt continuate de poliţiștii Biroului Investigaţii Criminale Suceava. După expirarea ordonanţelor de reţinere, toţi au fost lăsaţi în libertate.

La data de 1 ianuarie 2016, la ora 02.58, prin 112 s-a anunţat faptul că la restaurantul Murilo din municipiul Suceava are loc un scandal. Din cercetările făcute de poliţiști a reieșit că, în jurul orei 02.30, Eugen P., de 34 de ani, soţia sa, Dorina P., fiul lor, Mircea P., Dănuţ R., de 28 de ani, soţia sa, Viorica R., Remus R., de 32 de ani, Florin R., de 30 de ani, toţi din comuna Ipotești, Bogdan A. și Anca H. s-au deplasat la restaurantul Murilo din municipiul Suceava. In jurul orei 02.40, din cauza Ancăi H. s-a iscat un conflict între Florin R. și un alt client al localului, respectiv Nicolae C., de 16 ani, din comuna Scheia, cel din urmă lovindu-l cu pumnul pe primul. Imediat conflictul a degenerat, având loc o bătaie generală între amicii lui Nicolae C. și grupul de tineri ce o însoţeau pe Anca H., agenţii de pază ai restaurantului intervenind și evacuând localul.

In urma agresiunii, Eugen P. și Dănuţ R. au fost transportaţi cu ambulanţa la Spitalul Judeţean Suceava, pentru a primi îngrijiri medicale, primul fiind diagnosticat cu „traumatism cranio-facial prin agresiune, plagă contuză regiunea parietală stângă”, iar al doilea cu „traumatism cranio-facial, traumatism cranio-cerebral și plagă în regiunea sprâncenară dreaptă”, însă nici unul dintre ei nu a rămas internat în spital.

Din verificările făcute a reieșit faptul că și Florin R. și Remus R. au suferit leziuni în urma altercaţiei ce a avut loc în restaurant, însă nici ei, nici Eugen P. și Dănuţ R. nu au dorit să depună plângere prealabilă sub aspectul infracţiunii de lovire sau alte violenţe. (Dănuţ ZUZEAC)