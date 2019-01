100 de străzi din Suceava vor fi asfaltate în acest an

Primarul Ion Lungu: „Va fi cel mai mare buget la străzi și sper să asfaltăm cât mai mult în acest an. Estimez că putem interveni la peste 100 de străzi în municipiul Suceava, dar intervenții sănătoase, nu numai petice” . Neavând datorii, Primăria susține că va putea plăti facturile firmelor care vor executa lucrările (Autotehnorom, Conbucovina, Florconstruct și SUCT), însă nu e clar cum stau aceste firme cu forța de muncă. „Vreau să avem o treabă făcută cum trebuie, adică noi să-i plătim, ei să lucreze și să lucreze mult”, a explicat primarul Sucevei

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că în anul 2019 va fi alocată suma de 30 de milioane de lei pentru asfaltarea străzilor. „Nu a mai fost niciodată o asemenea sumă pentru lucrări de asfaltare”, a declarat Ion Lungu.

Edilul a precizat, răspunzând unei întrebări pe această temă, că în acest an străzile ce vor fi asfaltate vor depăși numărul de 100, iar calitatea lucrărilor va fi ridicată. „Va fi cel mai mare buget la străzi și sper să asfaltăm cât mai mult în acest an. Estimez că putem interveni la peste 100 de străzi în municipiul Suceava, dar intervenții sănătoase, nu numai petice”, a spus edilul șef al municipiului reședință de județ.

Potrivit precizărilor din conferința de presă de ieri dimineață, prioritatea municipalității sucevene este asfaltarea străzilor din oraș. În ceea ce privește forța de muncă a firmelor (Autotehnorom, Conbucovina, Florconstruct și SUCT) care au adjudecat licitația de reparare a străzilor din municipiul reședință de județ, primarul Ion Lungu a spus că lucrurile trebuie să se schimbe în 2019 față de anul precedent.

„Datorii nu avem, astfel vom avea posibilitatea să plătim facturile. Nu mai vreau să repetăm ca în alți ani, când ei se făceau că lucrează, iar noi că îi plătim. Vreau să avem o treabă făcută cum trebuie, adică noi să-i plătim, ei să lucreze și să lucreze mult. Vrem să recuperăm în acest an ceea ce am pierdut în 2018 când nu am reușit să cheltuim bugetul pentru asfaltări, dar nu din cauza Primăriei, ci din cauză că firma nu a avut forță de muncă să lucreze”, a precizat Ion Lungu.

Edilul a adăugat că gropile de pe străzile urbei au fost astupate la rece, cu pavele refolosibile. „Nici nu vreau să mă gândesc ce va fi la primăvară după acest ciclu de îngheț-dezgheț, câte gropi vor fi în oraș. Strategia noastră este să le reparăm la rece cu pavele refolosibile, mai puțin pe bulevardele principale, unde gropile sunt mai mici. Acolo le asfaltăm cu butelia, așa cum se face în toată țara”, a precizat primarul Ion Lungu. (Dan PRICOPE)