100 de profesori pensionari vor putea preda în continuare în școlile din județ

Această decizie a nemulțumit foarte mulți pretendenți la posturile din învățământ, în special din rândurile generației tinere de absolvenți de studii universitare și ale candidaților care au promovat examenul de titularizare, dar nu au găsit posturi pentru domeniile în care s-au specializat

Premierul Ludovic Orban a anunțat în data de 23 decembrie, în Parlament, unde Guvernul și-a angajat răspunderea pentru modificările la OUG 114, Legea Bugetului și Legea bugetului de asigurări sociale, că profesorii din învățământul preuniversitar vor putea cumula pensia cu salariul, dacă vor să lucreze în continuare în învățământul de stat.

”Am introdus în proiectul de lege o interdicție de a cumula salariul obținut într-o instituție publică, cu pensia care este acordată, evident, tot de sistemul public de pensii sau de alte forme de pensii. Am acceptat un amendament privitor la anumite excepții pe care să le facem în învățământul preuniversitar, în special în școlile din mediul rural sunt situații în care nu există cadre didactice, învățători, profesori care, în cazul în care am interzice ca aceste cadre didactice care sunt pensionari să nu mai predea copiilor, practic am putea lăsa clase din multe localități din mediul rural fără profesori. Ca atare, am acceptat pentru învățământul preuniversitar această excepție”, a declarat premierul Ludovic Orban, potrivit G4Media.ro.

În județul Suceava există 100 de cadre didactice pensionare care cumulează pensia cu salariul, potrivit sindicaliștilor. Deși, în principal, este vorba despre dascăli angajați în școlile din mediul rural, în zonele izolate de munte, avem astfel de situații și în mediul urban. ”La nivelul județului există circa 100 de cadre didactice care cumulează pensia cu salariul. Este vorba despre posturi ocupate atât în mediul rural, cât și unele în mediul urban”, a declarat Gheorghe șorodoc, liderul Sindicatului din Învățământ ”Bucovina” Rădăuți.

Această decizie a nemulțumit forte mulți pretendenți la posturile din învățământ, în special din rândurile generației tinere de absolvenți de studii universitare și a candidaților care au fost promovat examenul de titularizare, dar nu au găsit posturi pentru domeniile în care s-au specializat. ”Eu am promovat examenul de titularizare în urmă cu doi ani și tot aștept să prind un post de educatoare mai aproape de casă. Din păcate, sunt cadre didactice care nu se gândesc la cei ca mine și se încăpățânează să țină postul ocupat în continuare, pentru că pensia nu le ajunge”, a spus Ana Maria Balan, din Suceava.

Excepția a fost făcută pentru acele posturi pentru care nu se găsesc noi candidați, cum sunt cele din școlile din zonele de munte, izolate, pentru ca acei elevi să aibă o șansă la educație, însă legea lasă loc și celorlalți dascăli să încaseze salariul în același timp cu pensia, ținând ocupate posturi pe care alții le râvnesc.

Din semestrul doi al anului școlar în curs, Inspectoratul școlar Județean Suceava va trebui să găsească soluții pentru 40 de posturi de cadre didactice care nu se încadrează în alocația bugetară. Varianta pe care mizează inspectorii în speranța de a soluționa situația este blocarea posturilor personalului pensionabil sau a celor care intră în concedii de creștere a copilului, acolo unde se poate, dar în aceste cazuri sunt vizați angajații din categoria didactic auxiliar. (Oana NUȚU)