10 din cei 14 bolnavi de coronavirus din Ucraina sunt la Cernăuți. O femeie de 33 de ani a murit din cauza COVID-19. Primarul a sistat aseară transportul public

Rezultatele cazurilor de îmbolnăvire de COVID-19 comunicate de laboratorul de la Kiev au arătat că din șase noi diagnosticați cu coronavirus din Cernăuți, trei sunt copii, între care unul de șase luni. De asemenea, s-a confirmat și diagnosticul de coronavirus la o femeie decedată luni seara la secția de boli infecțioase, despre care se spunea că ar fi murit din cauza altor complicații. Până la comunicarea oficială a rezultatelor, Primăria Cernăuți luase decizia ca să nu fie primite mai mult de zece persoane în mijloacele de transport public, însă Oleksyi Kaspruck a comunicat apoi pe facebook că suspendă cu totul transportul public din Cernăuți

În data de 17 martie 2020, ora 20.00, în Ucraina au fost confirmate prin analizele de laborator încă 7 cazuri de îmbolnăvire de COVID-19, comunică Centrul de Sănătate Publică din Ucraina, citat de publicația cernăuțeană de limbă română „Libertatea cuvântului”. Bilanțul total în țara vecină urcă la 14 persoane infectate cu COVID-19, în condițiile în care în Cernăuți a crescut cu șase. Practic, doar unul din cele șapte cazuri noi de îmbolnăvire de coronavirus nu se află în nordul Bucovinei, ci este un caz confirmat în regiunea Kiev, în care pacientul este un bărbat de 44 de ani, bărbat care s-a întors recent din străinătate. Cinci dintre persoanele confirmate pozitiv au vârste cuprinse între 3 luni și 31 de ani. Este vorba despre doi adulți de 18 și 31 de ani, doi copii de un an și zece luni și, respectiv, 10 ani și un bebeluș de șase luni.

Din păcate, a șase persoană diagnosticată cu coronavirus face ca numărul deceselor provocate de coronavirus pe teritoriul Ucrainei să crească la două. Aceasta întrucât cel de-al șaselea caz depistat cu coronavirus este al unei femei de 33 de ani, decedată luni seară la secția de boli infecțioase a Spitalului clinic regional din Cernăuți, despre care autoritățile din țara vecină spuneau initial că „decesul s-a datorat patologiei neurologice concomitente severe, fără legătură cu manifestările infecției cu coronavirus”.

Conform rezultatelor Laboratorului de Referință pentru Virologie al Centrului pentru Sănătate Publică din Ucraina, până ieri la ora 20:00 au fost obținute 14 rezultate pozitive pentru COVID-19: Cernăuți (10), Jittomir (1), regiunea Kiev (1) și Kiev (2).Laboratorul de referință pentru virologie al Centrului de Sănătate Publică din Ucraina examinează nu numai probe de persoane suspectate, dar și de la persoanele de contact stabilite. În total, Laboratorul de referință virologic al Centrului de Sănătate Publică din Ucraina a examinat peste 640 de probe. „Majoritatea oamenilor cu noul coronavirus îl poartă ca un SARS normal. De fapt, această boală este SARS, dar cauzată de un agent patogen necunoscut anterior”, se precizează pe contul de facebook al Centrului pentru Sănătate Publică din Ucraina.

O precizare cu privire la masca medicinală folosită deja a stârnit vii dispute la câteva ore după postarea comunicatului. „Masca medicală nu protejează împotriva infecțiilor cauzate de viruși. Trebuie purtat doar de persoanele cu simptome ale bolilor respiratorii, furnizorilor de servicii medicale și îngrijitorilor”, se mai precizează în respectiva informare, adăugându-se și faptul că spălarea convențională a mâinilor (timp de 20 – 40 de secunde cu apă caldă cu săpun sau un tratament antiseptic cu un conținut de alcool de cel puțin 60%) previne infecția nu numai cu coronavirus, ci și cu o serie de alte boli periculoase. Ei bine, reacțiile nu au întârziat să apară, unii confirmând că „zdrența/cârpa cu bucle îi protejează pe ceilalți, dar nu te protejează și se numește chirurgicală, deoarece este purtat de chirurgi pentru a nu scuipa pe pacientul expus pe masa de operație” iar alții, poate ironic, spuneau: „Nu este clar: virusul nu trece prin mască spre pacienți și cade prin mască spre cei sănătoși?” în timp ce unele opinii erau de genul„măștile trebuie purtate de toată lumea” pentru că „dacă nimeni nu respectă regula purtării măștilor, atunci nu vei fi protejat” iar alții pur și simplu nu își ascundeau dezamăgirea față de întreg sistemul sanitar din țara vecină: „În toate țările, masca ajută să nu se infecteze … iar în Ucraina nu ajută … Prostie!!! Fără teste – fără coronavirus … fără locuri și medicamente – fără observație și tratament … fără costume de protecție pentru cine merge la pacient … așa vor muri în spitale …”.

Între timp, o ultimă măsură anunțată aseară de autoritățile locale cernăuțene, potrivit molbuk.ua, este oprirea trasportului public de călători în orașul Cernăuți. Anterior anunțării depistării celor încă șase cazuri de coronavirus din Cernăuți, inlusiv la femeia care decedase în ziua precedentă, autoritățile comunicaseră prin presa locală că, în baza ultimelor decizii ale Cabinetului de Miniștri, maxim zece persoane vor putea călători în mijloacele de tansport în comun. La două ore după publicarea pe pagina de internet a molbuk.ua a respectivei informații, când vestea creșterii la zece a numărului de cernăuțeni infectați cu coronavirus ajunsese la urechile publicului larg, se revine aproape de ora 23:00 cu o nouă pecizare conform căreia în Cernăuți, începând de miercuri, 18 martie, tot transportul public urban va înceta complet din cauza amenințării cu infecția coronavirusului, primarul Olexyi Kaspruck fiind cel a spus asta în direct pe contul său de Facebook. El a spus că decizia nu a fost ușoară pentru el, dar consideră că nu există altă modalitate de a limita contactele dintre oamenii din Cernăuți. „După ce am primit informații de la Kiev despre noile cazuri de infecție cu coronavirus, am luat o decizie de suspendare a funcționării transportului public în Cernăuți. Îi rog pe toți să țină cont de asta. Mâine (anunțul a fost făcut marți seară, în jurul orei 22:00), nici troleibuzele, nici autobuzele navetă nu vor merge pe rute”, a spus primarul. În plus, Kaspruck a cerut scuze locuitorilor orașului pentru orice inconvenient pe care l-ar fi provocat această decizie. Între timp, Cernăuțiul este tot mai pustiu, după cum rezultă din pozele postate fie pe facebook, fie pe diferite ediții online a unor publicații locale. (Dan PRICOPE)