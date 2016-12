1.663 de suceveni sunt nemulțumiți de felul în care procurorii și polițiștii își fac treaba

Cifra reprezintă numărul plângerilor împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată depuse la toate instanțele din județ de la intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală, 1 februarie 2014, și până acum. După doi ani și zece luni, în niciun caz de oarecare notorietate nu s-a hotărât întoarcerea deciziilor anchetatorilor. Rădăuțenii sunt cei mai supărați justițiabili pe procurori și polițiști

După doi ani și zece luni de la punerea în aplicare a noului Cod de procedură penală (NCPP) ce stabilea condițiile în care un justițiabil își poate manifesta nemulțumirea față de anchetatori pentru modul în care au rezolvat un anumit caz penal, se constată în județul Suceava o tot mai mică dorință a justițiabililor de a apela la această variantă oferită de legislația de procedură penală.

Dacă apreciem din punct de vedere statistic – conform datelor existente pe Portalul Instanțelor de Judecată -, prima constatare este că de la data de 1 februarie 2014, când au intrat în aplicare noile coduri penale și până în prezent, au fost depuse, la toate instanțele județene, de la Curtea de Apel și până la ultima judecătorie, un număr de 1.663 de plângeri împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată. Dacă vreuna dintre acestea ar fi produs un impact cât de mic în rândul anchetatorilor sau al judecătorilor, s-ar fi aflat, cu siguranță. Acum doi ani, un interlocutor din rândul procurorilor suceveni spunea că astfel de solicitări au totuși o marjă de succes de aproximativ 1%. In acest moment, suntem în situația în care s-au acumulat deja peste 1.660 de plângeri împotriva soluțiilor date de procurori sau polițiști și nu am regăsit cele 16 soluții favorabile justițiabililor nemulțumiți de deciziile luate anterior. De fapt, mai niciuna care să fie prezentată în spațiul public.

Cadrul legal

Conform articolului 340 din Codul (nou) de procedură penală, “persoana a cărei plângere împotriva soluției de clasare sau renunțare la urmărirea penală, dispusă prin ordonanță sau rechizitoriu, a fost respinsă conform art. 339, poate face plângere, în termen de 20 de zile de la comunicare, la judecătorul de cameră preliminară de la instanța căreia i-ar reveni, potrivit legii, competența să judece cauza în primă instanță.

Dacă plângerea nu a fost rezolvată în termen, dreptul de a face plângere poate fi exercitat oricând după împlinirea termenului de 20 de zile în care trebuia soluționată plângerea, dar nu mai târziu de 20 de zile de la data comunicării modului de rezolvare”. Aceste paragrafe din noul Cod de procedură penală, care a împlinit, pe 1 decembrie a.c., doi ani și zece luni, au dat speranță justițiabililor suceveni că în sfârșit au o șansă de a se răfui cu polițiștii sau procurorii care nu ar fi instrumentat onest cauzele în care au fost implicați. Am arătat că un număr foarte mare de suceveni sunt nemulțumiți de modul în care își fac treaba procurorii și polițiștii, atunci când sunt depuse plângeri penale. In foarte multe cazuri s-au dat soluții de neîncepere a urmăririi penale, pe care justițiabilii le-au contestat în instanță.

Punerea în aplicare a noilor coduri pe baza cărora s-a reconfigurat activitatea de cercetare, urmărire și judecare a spețelor în domeniul penal, în luna februarie a anului 2014, a reluat entuziasmul justițiabililor blazați că înainte de intrarea în vigoare a noilor prevederi pe linie de procedură penală nu le erau luate în seamă reclamațiile asupra modului în care se făceau anchetele în ceea ce îi priveau. Ca atare, cum vom vedea mai jos, numărul plângerilor în instanțele de judecată din județul Suceava a crescut foarte mult. De la câteva zeci în 2013 la 623 în 2014. Pentru că soluțiile favorabile au întârziat să apară (sau poate că anchetatorii și-au făcut mai bine treaba, n.r.), în anul următor, 2015, numărul acestora a scăzut la 579. Tendința descrescătoare a continuat și anul acesta când, până la începutul acestei luni, înainte de minivacanța de Ziua Națională, nu se înregistraseră mai mult de 441 de plângeri împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată. Tendința este în mod clar descrescătoare, cauzele fiind doar cele mai înainte bănuite.

Rădăuțenii, cei mai supărați pe procurori și polițiști

Dacă se privește o statistică generală privind numărul de plângeri pe instanțele din județul Suceava împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată, se poate constata că cei mai nemulțumiți justițiabili se regăsesc în zona de responsabilitate a Judecătoriei Rădăuți. De la punerea în aplicare a prevederilor articolului 340 din NCPP, la instanța rădăuțeană s-au înregistrat 374 de plângeri, după cum urmează: 158 în 2014, 116 în 2015 și doar 100 în 2016. Dezamăgirea rădăuțenilor privind șansele de a fi trași la răspundere cei care nu le-au rezolvat problemele penale în sensul dorit de ei este vizibilă de la un an la altul. Pe locul doi în top este Judecătoria Suceava, cu un număr total de 291 de solicitări, distribuite însă oarecum atipic: 84 în 2014, 111 în 2015 și 80 în 2016. Curtea de Apel Suceava este pe locul trei în acest clasament, cu 262 de plângeri – 99 în 2014, 98 în 2015 și doar 64 în 2016.

Tribunalul Suceava este pe locul trei în top, cu 215 plângeri înregistrate, precum urmează: 72 în 2014, 81 în 2015 și 64 în 2016. Pe locul următor este situată Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, care a înregistrat în total 149 de plângeri de acest gen, 62 în anul 2014, 42 în 2015 și 47 în 2016. La Judecătoria Fălticeni, cifrele spun că din totalul de 152 de plângeri, 61 au fost înregistrate în 2014, un număr de 47 în 2015 și 44 în 2016. La instanța din Gura Humorului, numărul total al acestui gen de acțiuni a fost în total de 112, din care 45 în 2014, 41 în 2015 și doar 26 în acest an – 2016. In sfârșit, la instanța din zona de munte – Judecătoria Vatra Dornei – s-au înregistrat în total, în cei doi ani și zece luni de la intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală, 78 de astfel de plângeri. Doar 19 în 2014, 43 în 2015 și un număr de 16 în acest an. Se poate observa cu ușurință, de la caz la caz, că, dacă numărul plângerilor depuse împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată a fost mai mic sau mai mare în anul intrării în vigoare a noului act normativ în domeniul penal față de anul următor, tendința generală la toate instanțele din județ a fost aceea ca numărul acțiunilor de acest gen să scadă de la un an la altul. Cum am arătat mai înainte, este foarte posibil ca această cifră să scadă datorită modului în care anchetatorii își fac treaba, conform așteptărilor justițiabililor, dar la fel de probabil este că, după ce au constatat că plângerile lor nu au sorți de izbândă, e mai cuminte să nu se mai ia chiar atât de arțăgos în piept cu sistemul judiciar românesc. (Neculai ROSCA)