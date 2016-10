Steaua conduce din nou. Adnan Aganovic inscrie pentru 2-1

Min 46. Steaua preia din nou conducerea. Enache centrează în careu, apărarea Forestei respinge în primă fază, mingea ajunge la Aganovic, care înscrie cu latul din careu

A inceput repriza a II-a. Golul din min. 23 se pare ca a fost anulat corect. Reluările TV au arătat că Achim, care se afla pe traiectoria balonului, se afla în ofsaid şi a influenţat faza. Astfel că decizia arbitrului de tuşă este cea care se impunea, chiar dacă reuşita a aparţinut fundaşului dreapta.

PAUZA – Foresta la egalitate cu Steaua

In min 23, Steaua inscrie un gol perfect valabil, dar arbitrii semnalizeaza ofsaid. Scorul ramane 1-2

In min. 20, Matei trage din nou un sut puternic pe poarta, aparat de portarul stelist.

In min. 17, Marius Matei reuseste o preluare de exceptie si inscrie pentru Foresta: 1-1

In minutul 8, Ovidiu Popescu a reusit sa deschida scorul. 1-0 pentru Steaua

Considerat cel mai important eveniment sportiv organizat in ultimii 15 ani in municipiul Suceava, meciul dintre Foresta si Steaua a inceput in aceasta seara, de la ora 21.30, in nocturna, pe Stadionul “Areni”, in saisprezecimile Cupei Romaniei. In tribune sunt prezenti peste 6.000 de spectatori.