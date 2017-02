﻿Noi proteste, luni seara, la Suceava

Pe o ceata si umezeala cumplite, sucevenii decis sa continuie protestele in strada. In jurul orei 18.00, circa 50 de suceveni se adunasera in fata Prefecturii, cu pancarte si scandand impotriva Guvernului si a liderului PSD, Liviu Dragnea. Grupul a pornit din nou la mars, pe acelasi traseu (Prefectura – Primarie – Obcini - Bulevardul George Enescu – Catedrala – Prefectura. Pe parcurs, pana in dreptul Stadionului se adunasera peste 150 de persoane.

Oamenii solicita in principal, demisia ministrului Justitie, sanctionarea celor care au initiat Ordonanta 13, se scandeaza “DNA sa vina sa va ia”, “In democratie, hotii sau la puscarie”, PSD, ciuma rosie”, “La puscarie”, “Demisia”. Ca si in serile precedente, manifestantii au tobe, fluiere si nelipsitele vuvuzele.