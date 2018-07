Zuckerberg pierde aproape 17 miliarde într-o clipă după ce acțiunile Facebook au scăzut cu 20%

Averea lui Mark Zuckerberg a scăzut miercuri seara târziu cu 16,8 miliarde de dolari, după ce acțiunile gigantului social media au scăzut cu 20% la ora 5.37 p.m. în New York. Dacă lucrurile se mențin la fel la închiderea tranzacţiilor la bursa din New York de joi, el va cădea de pe locul 3 pe locul 6, pe indicele Bloomberg Billionaires. De asemenea, i-ar șterge câștigurile de 13,7 miliarde de dolari pentru acest an, lăsându-l cu mai puțin de 70 miliarde de dolari, scrie Bloomberg.

Încasările din al doilea trimestru și numărul mediu de vizitatori zilnici au scăzut, potrivit estimărilor analiștilor, potrivit unei declarații din partea companiei Menlo Park din California. Compania se luptă cu noile legi privind protecția datelor din Europa, dar și cu criticile privind politicile sale de conținut și problemele legate de confidențialitate.

HotNews