Victimele accidentelor rutiere pot primi si despagubiri pentru traume psihice, conform noii legi RCA

Victimele accidentelor rutiere trebuie sa primeasca despagubiri si pentru traumele psihice suferite, conform noii legi RCA. Expertii spun ca o victima poate ramane cu sechele chiar si dupa ani de zile de la producerea accidentului.

Specialistii care vor fi implicati in evaluarea accidentatilor spun ca traumele psihice suferite de victime pot fi de mai multe feluri, de la cosmaruri, tulburari de concentrare si de alimentatie, si pana la dependenta de anumite substante, informeaza TVR.

Mai mult, unele traume psihice pot aparea chiar si la mai mult timp dupa accident, arata sursa citata.

Conform noii legi RCA, psihologii vor stabili diagnosticul in baza unor criterii, iar documentele intocmite de ei vor fi luate in calcul la stabilirea despagubirilor de catre judecator, valoarea urmand sa fie raportata la salariul minim pe economie in vigoare la data producerii accidentului.

Noua lege RCA a intrat in vigoare in luna iulie.