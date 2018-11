Unilever a finalizat achizitia Betty Ice

Unilever anunta ca achizitia Betty Ice a fost finalizata, dupa semnarea acordului celor doua parti in ianuarie 2018. Consiliul Concurentei din Romania a aprobat acordul in baza angajamentelor asumate, iar Betty Ice a devenit cel mai nou membru al familiei Unilever.

Compania Betty Ice a fost infiintata in anul 1994 de antreprenorul roman Vasile Armenean, cu viziunea de a transpune desertul desavarsit in realitate, creand produse cu gusturi si arome naturale din ingrediente atent selectionate. Betty Ice este cel mai important producator local de inghetata din Romania, cu o cifra de afaceri totala de 30 de millioane de EUR. Compania detine o fabrica in Suceava si are peste 180 de chioscuri de inghetata deschise pe timpul verii. Betty Ice are 760 de angajati in Romania.

Divizia de inghetata din cadrul Unilever Romania si Betty Ice vor opera impreuna, combinand viziunea si capacitatile globale ale Unilever cu expertiza si know-how-ul local al Betty Ice. Scopul este acela de a construi o afacere mai buna, capabila sa puna la dispozitia consumatorului roman un portofoliu de produse care sa satisfaca asteptarile fiecarui segment in parte, atat din punct de vedere al pretului, cat si cel al gusturilor. Vasile Armenean, fondatorul Betty Ice, va continua sa conduca aceasta afacere in calitate de General Manager al companiei.

James Simmons, Managing Director Unilever South Central Europe a precizat: “Achizitia s-a incheiat si suntem bucurosi sa intampinam brandul Betty Ice in familia noastra. Schimbarile pe care le-am agreat cu Consiliul Concurentei vor avea impact asupra afacerii noastre, insa misiunea noastra este de a ne servi consumatorii, astfel ca vom respecta decizia si ne vom concentra pe planul nostru de crestere sustenabila. Alaturarea echipelor noastre este parte din obiectivul nostru de a oferi inghetata de cea mai buna calitate fiecarui roman.”

Vasile Armenean, General Manager Betty Ice, a adaugat: “Astazi este o zi importanta in istoria Betty Ice. Suntem mandri ca o marca de inghetata romaneasca s-a alaturat portofoliului unui lider global pe acest segment. Mostenirea noastra si viziunea Unilever sunt o potrivire perfecta pentru a asigura viitorul brandului Betty Ice.”

Operatiunile celor doua companii vor continua in timp ce se vor depune eforturi pentru integrare, oferind consumatorilor inghetata de calitate si pregatind inovatii interesante. Termenii financiari ai tranzactiei raman nedivulgati, in baza unui acord comun.

Sursa: Agerpres