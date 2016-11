Uber se lanseaza la Brasov

Incepand de joi, serviciul de ridesharing Uber este disponibil si in Brasov, acesta devenind al treilea oras din Romania, dupa Bucuresti si Cluj, unde activeaza Uber.

Uber va fi activ incepand cu ora 13:00 in Brasov, tariful de baza fiind de 1,5 lei pe kilometru. Prima cursa in Brasov va fi gratuita in limita a 30 de lei pentru cei care folosesc in aplicatie codul “Brasov”.

Brasovul este una din “tintele” principale in Romania pentru Uber, fiind unul din orasele mari si, totodata, un important centru turistic. Compania spera ca serviciul sau de ridesharing sa fie folosit si de catre turistii straini, obisnuiti cu Uber in tara lor.

De altfel, despre anticiparea lansarii Uber in Brasov vorbesc si cifrele pre-lansare. Conform Uber, in ultimele 6 luni aplicatia a fost deschisa din Brasov, de catre localnici sau turisti, de peste 3.500 de ori.

“Brasov este un oras in plina dezvoltare si are nevoie de alternative inteligente. Vom veni intotdeauna acolo unde oamenii vor sa foloseasca Uber” a declarat Nicoleta Schroeder, General Manager Uber Romania, care a lasat sa se inteleaga si faptul ca urmatorul oras pe lista Uber in tara noastra este Timisoara.

Interesant este ca Uber stabileste, cel putin pentru inceput, un pret mai mare decat in Bucuresti, 1,5 lei fata de 1,3 lei, cat costa in Capitala. Pretul lasa loc pentru o reducere viitoare, cum s-a intamplat si Capitala, unde tariful initial a fost de 1,45 de lei.

Pentru folosirea serviciilor Uber este necesara aplicatia cu acelasi nume, disponibila pentru iOS si Android. Utilizatorii inregistrati vor plati cu cardul, direct din aplicatie, fara a-si face griji cu plata in numerar sau bacsis.