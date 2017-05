Uber e investigata penal in SUA pentru folosirea unui soft care pacaleste autoritatile

Departamentul de Justitie din Statele Unite ar fi lansat o investigatie penala impotriva Uber Technologies pentru folosirea unui soft care ajuta soferii sa evite autoritatile de reglementare pentru transporturi, au declarat pentru Reuters doua surse apropiate situatiei.

Uber a recunoscut ca softul, numit Greyball, a ajutat la evitarea oficialilor guvernamentali care incercau sa identifice soferii companiei in zone unde serviciul lor de transport nu era autorizat, cum ar fi in Portland, Oregon.

Compania a interzis folosirea Greyball in acest scop la scurt timp dupa ce New York Times a dezvaluit existenta softului, in martie, afirmand ca programul a fost creat pentru a verifica solicitarile pentru curse, a preveni fraudele si a proteja soferii.

Informatia a declansat o publicitate negativa pentru companie.

Investigatia penala ar putea deveni o problema semnificativa pentru Uber, care are deja alte probleme de afaceri si legale.

Un purtator de cuvant al Uber si Departamentul de Justitie au refuzat sa comenteze.

