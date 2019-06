Tribunalul UE: Cele trei dungi paralele nu reprezinta o marca inregistrata Adidas

Cele trei dungi paralele nu reprezinta o marca inregistrata a companiei germane Adidas, deoarece nu are un caracter distinctiv si in consecinta nu poate beneficia de o protectie juridica, a decis miercuri Tribunalul Uniunii Europene.

In anul 2014, Adidas a inregistrat la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuala (EUIPO) o marca inregistrata constand in trei linii negre paralele pe un fundal alb, aminteste Reuters. In cererea de inregistrare, marca a fost descrisa de Adidas ca fiind alcatuita din “trei benzi paralele echidistante cu aceeasi latime, aplicate pe produs in indiferent ce directie”.

Insa aceasta marca inregistrata a fost anulata in 2016, dupa ce un competitor belgian, Shoe Branding Europe, a sustinut ca acest logo nu este suficient de distinct. In replica, Adidas a facut contestatie la decizia din 2016.

Miercuri, Tribunalul Uniunii Europene confirma decizia de anulare, respingand actiunea formulata de Adidas impotriva deciziei EUIPO. Tribunalul precizeaza, mai intai, ca marca in cauza nu este o marca dinamica ce ar fi alcatuita dintr-o serie de elemente care s-ar repeta cu regularitate, ci o marca figurativa obisnuita.

Tribunalul retine apoi ca formele de utilizare care se indeparteaza de la caracteristicile esentiale ale marcii, cum ar fi sistemul sau de culori (benzi negre pe fond alb), nu pot fi luate in considerare, se arata in decizia Tribunalului UE.

De asemenea, Tribunalul a respins argumentul Adidas ca acest logo a dobandit caracter distinctiv prin utilizarea sa pe intreg teritoriul UE, subliniind ca probele prezentate de Adidas erau referitoare doar la cinci state membre si nu puteau fi extrapolate la ansamblul teritoriului Uniunii.

Adidas poate face recurs la aceasta decizie a Tribunalului la Curtea Europeana de Justitie. Insa nu toate dosarele sunt si revizuite de Curtea Europeana de Justitie, instanta juridica suprema a UE.

ziare.com