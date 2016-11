Tranzactiile online au crescut cu 67% de Black Friday, comparativ cu 2015

Editia Black Friday de anul acesta, desfasurata in zilele 18-20 noiembrie, a generat 188.000 tranzactii online in valoare totala de 113,3 mil lei, cu 67% mai mult decat editia de anul trecut, arata datele procesatorului de plati PayU Romania.

“Evenimentul Black Friday de anul acesta a depasit asteptarile noastre. Pentru o parte dintre comercianti, Black Friday a inceput la miezul noptii, insa la ora 7:00 dimineata am inregistrat o crestere spectaculoasa in platforma PayU, ajungand in scurt timp la 500 de tranzactii pe minut, de doua ori mai multe fata de nivelul maxim de anul trecut. Minutul de aur a fost la ora 8:10. Fata de anii trecuti am inregistrat o evolutie constanta a platilor online, de-a lungul intregii zile de vineri, dar si peste weekend, ceea ce ne arata o maturitate la nivelul comerciantilor – o strategie de comunicare foarte buna si o etapizare a ofertelor.”, declara Marius Costin, Country Manager PayU Romania.

Din totalul platilor online efectuate in sistemul PayU Romania, 31% au fost efectuate folosind cardul cu rate.

Evolutie pe industrii:

IT&C a ramas categoria fruntasa si anul acesta. 59% din valoarea tranzactiilor online a fost alocata produselor din aceasta categorie. Fata de anul trecut, cresterea a fost de 52,3%;

Produsele din categoria fashion reprezinta 5% din total, cu o crestere de 50,3% fata de editia Black Friday de anul trecut;

Categoria care a inregistrat cresterea cea mai mare este cea formata din produse precum: mobilier, decoratiuni, jucarii, carti, produse alimentare, produse cosmetice, vinuri si nu numai. Aceasta reprezinta 29% din totalul vanzarilor, cu o crestere de 125%.

Cele mai mari tranzactii online:

In prima jumatate a zilei de vineri au fost facute tranzactiile cu cele mai mari valori. Cel mai mare cos de cumparaturi a fost de 143.000 lei, comanda venita din Ungaria. Pe locul 2 si 3 se afla tranzactii in valoare de 36.600 lei si 35.000 lei, ambele din Romania.

Valoarea cosului mediu de cumparaturi de-a lungul intregului weekend a fost de 602 lei, cu 6% mai mare fata de editia precedenta. Produsele IT&C au fost achizitionate cu precadere in prima parte a zilei de vineri, cand valoarea medie a cosului de cumparaturi a atins nivelul maxim de 832 lei.

La editia Black Friday de anul acesta PayU a procesat plati din 87 tari. In top 5 tari cu cele mai mari comenzi au fost: Lituania (cos mediu 1.771 lei), Finlanda (cos mediu 1.250 lei), Slovenia (cos mediu 874 lei), Rusia (cos mediu 651 lei) si Romania (cos mediu 623 lei).

Printre retailerii din portofoliul PayU care au participat la editia Black Friday de anul acesta se numara: Elefant, eMag, FashionDays, Paravion, PC Garage, Quickmobile, Telekom (clickshop.ro, germanos.ro), Vivre.

